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    Журавок виступить на шостому етапі Кубку IBU з біатлону

    Загалом у спринтах Україну представлять 11 спортсменів
    У п’ятницю, 2 лютого, в італійському Мартеллі стартує шостий етап Кубку IBU з біатлону сезону-2017/18. Спортсмени вийдуть на старт спринтерських гонок, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Спринт. Жінки (11:00) 7. Марія Кручова12. Яна Бондар28. Ольга Абрамова33. Надія Бєлкіна47. Марія Панфілова59. Юлія Журавок Спринт.
    • Сьогодні, 20:47
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    Юлія Журавок. Фото ФБУ
    Юлія Журавок. Фото ФБУ

    Загалом у спринтах Україну представлять 11 спортсменів

    У п’ятницю, 2 лютого, в італійському Мартеллі стартує шостий етап Кубку IBU з біатлону сезону-2017/18.

    Спортсмени вийдуть на старт спринтерських гонок, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Спринт. Жінки (11:00)

    7. Марія Кручова
    12. Яна Бондар
    28. Ольга Абрамова
    33. Надія Бєлкіна
    47. Марія Панфілова
    59. Юлія Журавок

    Спринт. Чоловіки (14:00)

    3. Віталій Труш
    24. Андрій Доценко
    26. Руслан Ткаленко
    53. Тарас Лесюк
    72. Антон Дудченко

    Нагадаємо, Журавок зупинилася за крок від особистої медалі на чемпіонаті Європи з біатлону.

    Але згодом виборола золото у змішаній естафеті.

    біатлон спринт
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