Журавок виступить на шостому етапі Кубку IBU з біатлону
- Сьогодні, 20:47
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Юлія Журавок. Фото ФБУ
Загалом у спринтах Україну представлять 11 спортсменів
У п’ятницю, 2 лютого, в італійському Мартеллі стартує шостий етап Кубку IBU з біатлону сезону-2017/18.
Спортсмени вийдуть на старт спринтерських гонок, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
Спринт. Жінки (11:00)
7. Марія Кручова
12. Яна Бондар
28. Ольга Абрамова
33. Надія Бєлкіна
47. Марія Панфілова
59. Юлія Журавок
Спринт. Чоловіки (14:00)
3. Віталій Труш
24. Андрій Доценко
26. Руслан Ткаленко
53. Тарас Лесюк
72. Антон Дудченко
Нагадаємо, Журавок зупинилася за крок від особистої медалі на чемпіонаті Європи з біатлону.