Зінченко близький до річної оренди в «Бетіc»



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Олександр Зінченко

Ця угода повинна піти на користь усім сторонам

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в «Бетісі».

Про це повідомляє The Sun.

У разі завершення операції 21-річний українець буде виступати за іспанський клуб на правах оренди протягом сезону.

Дане рішення прийнято у зв'язку з відсутністю гарантій з надання хавбеку ігрового часу в англійському клубі.

Ця угода повинна піти на користь усім сторонам.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: ua.tribuna.com