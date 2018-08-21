Зінченко близький до річної оренди в «Бетіc»
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Розсилка
Олександр Зінченко
Ця угода повинна піти на користь усім сторонам
Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в «Бетісі».
Про це повідомляє The Sun.
У разі завершення операції 21-річний українець буде виступати за іспанський клуб на правах оренди протягом сезону.
Дане рішення прийнято у зв'язку з відсутністю гарантій з надання хавбеку ігрового часу в англійському клубі.
Ця угода повинна піти на користь усім сторонам.
Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.
«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».
Джерело: ua.tribuna.com