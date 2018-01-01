Зінченко: «Динамо» і «Шахтар» закривають шлях молодим талантам України

Зараз на рахунку українця - 9 матчів у трьох турнірах за «Манчестер Сіті»

Український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко дав інтерв'ю британській пресі. Українець розповів, як йому важко було вирватися з України і про те, що талановитих футболістів в Україні багато, але всіх їх тримають на контрактах клуби-гранди. «У «Шахтарі» ситуація для мене була дуже складною. У мене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

Зараз на рахунку українця - 9 матчів у трьох турнірах за «Манчестер Сіті»

Український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко дав інтерв'ю британській пресі.

Українець розповів, як йому важко було вирватися з України і про те, що талановитих футболістів в Україні багато, але всіх їх тримають на контрактах клуби-гранди.

«У «Шахтарі» ситуація для мене була дуже складною. У мене залишалося два роки за контрактом, коли мені сказали, що я повинен продовжити його. Моя мрія полягала в тому, щоб грати в першій команді, але ви можете собі уявити, як це було важко , тому що тоді в основі грали Фернандіньо, Дуглас Коста, Генріх Мхітарян. Це була неймовірна команда», - сказав Зінченко.

«Для українських хлопців було складним завданням увірватися в команду, і я не поспішав з продовженням контракту, але мене поставили перед фактом - або продовження угоди, або я не зможу грати навіть за молодіжну команду. Так що близько чотирьох місяців я просто тренувався без ігрової практики. Я не грав. Я був наданий сам собі», - підсумував український футболіст.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» запропонує Зінченку новий контракт і підвищить зарплату.