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    Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Арсеналом»

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    Олександр Зінченко - Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Арсеналом»
    Олександр Зінченко

    Нагадаємо, українцем цікавився «Вулвергемптон»

    Український хавбек Олександр Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч першого туру Прем'єр-ліги Англії проти «Арсеналу».

    Матч «Манчестер Сіті» - «Арсенал» розпочнеться о 18.00.

    Нагадаємо, українцем цікавився «Вулвергемптон», але Зінченко віддав перевагу боротися за місце в складі «Сіті».

    У минулому сезоні Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» 16 матчів, з яких вісім припали на чемпіонат Англії.

    Як відомо, до заявки на матч за Суперкубок Англії проти «Челсі» український універсал також не потрапив

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    Джерело: ua.tribuna.com

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