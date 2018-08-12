Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Арсеналом»
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Олександр Зінченко
Нагадаємо, українцем цікавився «Вулвергемптон»
Український хавбек Олександр Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч першого туру Прем'єр-ліги Англії проти «Арсеналу».
Матч «Манчестер Сіті» - «Арсенал» розпочнеться о 18.00.
Нагадаємо, українцем цікавився «Вулвергемптон», але Зінченко віддав перевагу боротися за місце в складі «Сіті».
У минулому сезоні Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» 16 матчів, з яких вісім припали на чемпіонат Англії.
Як відомо, до заявки на матч за Суперкубок Англії проти «Челсі» український універсал також не потрапив
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Джерело: ua.tribuna.com