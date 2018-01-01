Зінченко розпочне матч «Манчестер Сіті» проти «Бернлі» на лаві запасних
- Сьогодні, 14:22
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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
Наставник «містян» Жузепе Гвардіола залишив українця в запасі
Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опинився в запасі на поєдинок проти «Бернлі» в 26-му турі чемпіонату Англії.
Наставник «містян» Жузепе Гвардіола залишив українця в запасі. На місці лівого захисника зіграє Даніло, рідною позицією якого є правий фланг оборони.
Зінченко вийшов в основі в минулому поєдинку проти «Вест Бромвіча» (3:0) в АПЛ, відігравши матч до кінця.
У нинішньому сезоні українець взяв участь у 8 поєдинках за манчестерську команду у всіх турнірах.
Матч «Бернлі» - «Манчестер Сіті» відбудеться у суботу, 3 лютого. Початок - о 14.30 за київським часом.