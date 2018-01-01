Зінченко розпочне матч «Манчестер Сіті» проти «Бернлі» на лаві запасних

Наставник «містян» Жузепе Гвардіола залишив українця в запасі

Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опинився в запасі на поєдинок проти «Бернлі» в 26-му турі чемпіонату Англії. Наставник «містян» Жузепе Гвардіола залишив українця в запасі. На місці лівого захисника зіграє Даніло, рідною позицією якого є правий фланг оборони. Зінченко вийшов в