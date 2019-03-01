Зінченко - серед трьох претендентів на звання найкращого гравця «Ман Сіті» у лютому



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Олександр Зінченко з Кубком Англійської ліги Фото з соцмереж

Нещодавно Олександр виграв свій третій англійський трофей

Український оборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко претендує на звання кращого гравця клубу в лютому.



Конкуренцію Зінченку складуть Серхіо Аґуеро і Рахім Стерлінґ.

У лютому українець відіграв 5 повних матчів (2 - в АПЛ, 1 - в Лізі чемпіонів, 1 - в Кубку Англії і фінальний матч Кубка англійської ліги). Він провів на лавці запасних лише один матч з «Евертоном» в АПЛ.

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