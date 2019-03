Зінченко - серед трьох претендентів на звання найкращого гравця «Ман Сіті» у лютому

Нещодавно Олександр виграв свій третій англійський трофей

Український оборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко претендує на звання кращого гравця клубу в лютому.



Конкуренцію Зінченку складуть Серхіо Аґуеро і Рахім Стерлінґ.

Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!



@Azinchenko17

@aguerosergiokun

@sterling7



VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA