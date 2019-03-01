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    Зінченко - серед трьох претендентів на звання найкращого гравця «Ман Сіті» у лютому

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    Олександр Зінченко з Кубком Англійської ліги - Зінченко - серед трьох претендентів на звання найкращого гравця «Ман Сіті» у лютому
    Олександр Зінченко з Кубком Англійської ліги
    Фото з соцмереж

    Нещодавно Олександр виграв свій третій англійський трофей

    Український оборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко претендує на звання кращого гравця клубу в лютому.

    Конкуренцію Зінченку складуть Серхіо Аґуеро і Рахім Стерлінґ.

    У лютому українець відіграв 5 повних матчів (2 - в АПЛ, 1 - в Лізі чемпіонів, 1 - в Кубку Англії і фінальний матч Кубка англійської ліги). Він провів на лавці запасних лише один матч з «Евертоном» в АПЛ.

     Читайте також: Українця Зінченка визнано найкращим гравцем фіналу Кубка Англійської ліги
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    Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ Серхіо Аґуеро
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