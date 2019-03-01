Зінченко - серед трьох претендентів на звання найкращого гравця «Ман Сіті» у лютому
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Олександр Зінченко з Кубком Англійської ліги
Фото з соцмереж
Нещодавно Олександр виграв свій третій англійський трофей
Український оборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко претендує на звання кращого гравця клубу в лютому.
Конкуренцію Зінченку складуть Серхіо Аґуеро і Рахім Стерлінґ.
Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!— Manchester City (@ManCity) 1 березня 2019 р.
@Azinchenko17
@aguerosergiokun
@sterling7
VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA
У лютому українець відіграв 5 повних матчів (2 - в АПЛ, 1 - в Лізі чемпіонів, 1 - в Кубку Англії і фінальний матч Кубка англійської ліги). Він провів на лавці запасних лише один матч з «Евертоном» в АПЛ.