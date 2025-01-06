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6 січня народився легендарний тренер Валерій Лобановський: факти з життя

Іванна Гончар
glavcom.ua
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6 січня народився легендарний тренер Валерій Лобановський: факти з життя
Сьогодні, 6 січня, легенді футболу, видатному тренеру Валерію Лобановському могло б виповнитися 86 років
фото з відкритих джерел

Легендарного українського тренера Валерія Васильовича Лобановського вважають найтитулованішим футбольним наставником XX століття та одним з найкращих тренерів в історії світового футболу

Сьогодні, 6 січня, легенді футболу, видатному тренеру Валерію Лобановському могло б виповнитися 86 років. «Главком» зібрав головні факти про Валерія Лобановського на згадку про його життєвий шлях та головні спортивні досягнення.

  • Валерій Лобановський народився 6 січня 1939 року. Він виріс у простій робітничій сім’ї. Батько працював комірником на Київському млинзаводі, а мати була домогосподаркою. Київську середню школу № 319 закінчив із срібною медаллю (тепер її названо на його честь).
  • Футболом почав займатися у дитячій спортивній школі № 1, потім у Київській футбольній школі молоді. Перший тренер – Микола Чайка.  Захоплення спортом не завадило вступити до Київського політехнічного інституту, а пізніше закінчити Одеський політехнічний інститут.
6 січня народився легендарний тренер Валерій Лобановський: факти з життя фото 1
  • Валерій Лобановський упродовж своєї кар'єри грав за три клуби: київське «Динамо» (1959-1964), одеський «Чорноморець» (1965-1966), донецький «Шахтар» (1967-1968).
  • Лобановський прославився вмінням надзвичайно точно подавати підкручені м'ячі з кутових та штрафних ударів («сухий лист») — часто після передач Лобановського м'яч влітав у ворота безпосередньо з кутового.
  • На посту головного тренера клубу київського «Динамо» Валерій Васильович пробув з перервою понад 20 років (1973 – 1982, 1984 – 1990, 1997 – 2002). Він також став й найтитулованішим із тренерів у чемпіонатах СРСР: його «Динамо» виграло вісім чемпіонських титулів та шість Кубків СРСР – більше ніж будь-який інший клуб під керівництвом одного тренера.
  • У Лобановського є багато прізвиськ: як гравця його називають «Рудим соняшником», як тренера – Лобан, Маятник, Метр, Полковник.
6 січня народився легендарний тренер Валерій Лобановський: факти з життя фото 2
  • Валерій Лобановський є автором книги «Нескінченний матч».
  • Лобановський дуже любив влаштовувати для команди заходи на кшталт походів в кіно або всілякі екскурсії. Він був людиною інтелігентною та ерудованою, прагнув і прищепити підопічним потяг до прекрасного.
  • 7 травня 2002 року Валерію Лобановському стало погано під час гри чемпіонату з «Металургом» у Запоріжжі. Тренера госпіталізували та прооперували, стан здоров'я був оцінений як критичний. Серце легендарного тренера зупинилося 13 травня 2002 року о 20:35. У «день народження» київського «Динамо».
  • А вже через два дні – 15 травня, Лобановському було посмертно присвоєно звання Героя України. Того ж дня відбувся фінал Ліги чемпіонів, який почали із хвилини мовчання.
  • У 2014 року під час Революції Гідності Валерія Лобановського проголосили Почесним учасником Майдану.
  • 12 червня 2016 року відбулася прем'єра документального фільму про легендарного тренера – «Лобановський назавжди». Основу фільму склали вітчизняні та зарубіжні архівні кіноматеріали, а також оцінки, судження і спогади про нього.
6 січня народився легендарний тренер Валерій Лобановський: факти з життя фото 3
  • У 2017 році офіційний сайт УЄФА опублікував список з десяти тренерів, які зробили найбільший внесок у розвиток футболу з моменту заснування Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році. До десятки найкращих увійшов легендарний тренер київського «Динамо» Валерій Васильович Лобановський, якого сайт організації у своєму матеріалі назвав «футбольним науковцем».
  • Також він входить до десятки найкращих тренерів в історії футболу за версією World Soccer, France Football, FourFourTwo та ESPN.

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Теги: ФК «Динамо» звання героя тренер Валерій Лобановський день народження

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