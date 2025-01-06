6 січня народився легендарний тренер Валерій Лобановський: факти з життя

Сьогодні, 6 січня, легенді футболу, видатному тренеру Валерію Лобановському могло б виповнитися 86 років

Легендарного українського тренера Валерія Васильовича Лобановського вважають найтитулованішим футбольним наставником XX століття та одним з найкращих тренерів в історії світового футболу

Сьогодні, 6 січня, легенді футболу, видатному тренеру Валерію Лобановському могло б виповнитися 86 років. «Главком» зібрав головні факти про Валерія Лобановського на згадку про його життєвий шлях та головні спортивні досягнення.

Валерій Лобановський народився 6 січня 1939 року. Він виріс у простій робітничій сім’ї. Батько працював комірником на Київському млинзаводі, а мати була домогосподаркою. Київську середню школу № 319 закінчив із срібною медаллю (тепер її названо на його честь).

Футболом почав займатися у дитячій спортивній школі № 1, потім у Київській футбольній школі молоді. Перший тренер – Микола Чайка. Захоплення спортом не завадило вступити до Київського політехнічного інституту, а пізніше закінчити Одеський політехнічний інститут.

Валерій Лобановський упродовж своєї кар'єри грав за три клуби: київське «Динамо» (1959-1964), одеський «Чорноморець» (1965-1966), донецький «Шахтар» (1967-1968).

Лобановський прославився вмінням надзвичайно точно подавати підкручені м'ячі з кутових та штрафних ударів («сухий лист») — часто після передач Лобановського м'яч влітав у ворота безпосередньо з кутового.

На посту головного тренера клубу київського «Динамо» Валерій Васильович пробув з перервою понад 20 років (1973 – 1982, 1984 – 1990, 1997 – 2002). Він також став й найтитулованішим із тренерів у чемпіонатах СРСР: його «Динамо» виграло вісім чемпіонських титулів та шість Кубків СРСР – більше ніж будь-який інший клуб під керівництвом одного тренера.

У Лобановського є багато прізвиськ: як гравця його називають «Рудим соняшником», як тренера – Лобан, Маятник, Метр, Полковник.

Валерій Лобановський є автором книги «Нескінченний матч».

Лобановський дуже любив влаштовувати для команди заходи на кшталт походів в кіно або всілякі екскурсії. Він був людиною інтелігентною та ерудованою, прагнув і прищепити підопічним потяг до прекрасного.

7 травня 2002 року Валерію Лобановському стало погано під час гри чемпіонату з «Металургом» у Запоріжжі. Тренера госпіталізували та прооперували, стан здоров'я був оцінений як критичний. Серце легендарного тренера зупинилося 13 травня 2002 року о 20:35. У «день народження» київського «Динамо».

А вже через два дні – 15 травня, Лобановському було посмертно присвоєно звання Героя України. Того ж дня відбувся фінал Ліги чемпіонів, який почали із хвилини мовчання.

У 2014 року під час Революції Гідності Валерія Лобановського проголосили Почесним учасником Майдану.

12 червня 2016 року відбулася прем'єра документального фільму про легендарного тренера – «Лобановський назавжди». Основу фільму склали вітчизняні та зарубіжні архівні кіноматеріали, а також оцінки, судження і спогади про нього.