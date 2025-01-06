Призерка Олімпіади з РФ достроково завершила кар'єру через батька, ліквідованого ЗСУ

Гімнастка Анастасія Ільянкова є срібною призеркою Олімпіади в Токіо у вправах на брусах

Ільянкова: Для мене стало великим ударом загибель мого батька

Срібна призерка Олімпіади в Токіо у вправах на брусах російська гімнастка Анастасія Ільянкова вирішила завершити спортивну кар'єру.

Як інформує Base of Ukrainian Sports, однією з причин такого рішення вона назвала загибель свого батька-окупанта, який брав участь у війні проти України.

«Я вирішила завершити спортивну кар'єру. На жаль, через певні проблеми зі здоров'ям я не можу повноцінно тренуватися. Також для мене стало великим ударом загибель мого батька на СВО», – цитують Ільянкову російські пропагандисти.

Зазначається, що батько гімнастки Андрій Миколайович Ільянков був ліквідований захисниками України на початку грудня 2023 року.

Варто зазначити, що сама Ільянкова також була помічена у підтримці війни в соціальних мережах.

Зокрема, в Instagram Ільянкова вподобала кілька постів на підтримку Путіна та війни проти України. Наприклад, це був пост з літерою Z іншого прихильника війни фігуриста Євгена Плющенка.

Також Ільянкова вподобала пост про акцію на підтримку Путіна, армії РФ та війни проти України «КуZбасс – Zа Родину».

Нагадаємо, захисники України ліквідували 22-річного російського боксера Владислава Юркевича. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Окупант з 12 років займався боксом у клубі «Боєць». Російські ЗМІ повідомляють, що він входив до топ-8 найсильніших боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу (РССС), завоював срібні медалі першості Росії РСРС та першості Іркутської області серед юніорів.

Також ліквідований окупант був кандидатом у майстри спорту.

Російські ЗМІ повідомляють, що прощання з Юркевичем відбудеться 7 січня 2025 року.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували мешканця Ленінградської області РФ та тренера футбольного клубу «Факел» Володимира Федорова. Про це інформують російські пропагандистські ресурси.

Федоров працював у ФК «Факел» з 2016 року.

Федерація футболу Кіриського району у своєму зверненні також зазначила, що ліквідований окупант «був хорошим тренером та професіоналом, який виховав багато футболістів».

Користувачі соцмереж зазначають, що в знищеного загарбника залишилася дружина та діти.

Поховали Федорова у місті Котове Волгоградської області.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.