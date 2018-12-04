Зінченко точно не зіграє у найближчому матчі «Манчестер Сіті»



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Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко пропустить матч з «Вотфордом».

Про це повідомляє City Watch.

У крайньому матчі з «Борнмутом» (3:1) український футболіст зламав ніс.

Він був присутній на вчорашньому тренуванні, займаючись у спеціальній захисній масці.

Матч також пропустить нападник Серхіо Агуеро, який отримав пошкодження.

Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за «Манчестер Сіті» два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах.

Зустріч «Вотфорд» - «Манчестер Сіті» відбудеться сьогодні, 4 грудня, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Після 14-ти турів підопічні Хосепа Гвардіоли одноосібно лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії, випереджаючи «Ліверпуль», що йде на другому місці, на два очки.

Джерело: Чемпионат.com