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    Зінченко точно не зіграє у найближчому матчі «Манчестер Сіті»

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    Олександр Зінченко відразу після травми - Зінченко точно не зіграє у найближчому матчі «Манчестер Сіті»
    Олександр Зінченко відразу після травми

    Олександр оговтується після перелому носа

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко пропустить матч з «Вотфордом».

    Про це повідомляє City Watch.

    У крайньому матчі з «Борнмутом» (3:1) український футболіст зламав ніс.

    Він був присутній на вчорашньому тренуванні, займаючись у спеціальній захисній масці.

    Матч також пропустить нападник Серхіо Агуеро, який отримав пошкодження.

    Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за «Манчестер Сіті» два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах.

    Зустріч «Вотфорд» - «Манчестер Сіті» відбудеться сьогодні, 4 грудня, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

    Після 14-ти турів підопічні Хосепа Гвардіоли одноосібно лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії, випереджаючи «Ліверпуль», що йде на другому місці, на два очки.

    Джерело: Чемпионат.com

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