  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зінченко уклав нову угоду з «Манчестер Сіті»

    • Розсилка
    Олександр Зінченко - Зінченко уклав нову угоду з «Манчестер Сіті»
    Олександр Зінченко
    iNews

    Термін дії угоди українця з клубом розраховано на п`ять років

    22-річний український захисник Олександр Зінченко уклав нову угоду з «Манчестер Сіті», термін дії якої розраховано на п`ять років. Очікується, що офіційно про неї оголосять уже 20 червня. Про це повідомляє «Чемпионат» з посиланням на власні джерела.

    Останнього сезону Зінченко став у складі «Манчестер Сіті» чемпіоном Англії, володарем Кубка та Кубка Ліги.

     Читайте також: Заступник міністра спорту повідомив, скільки отримають футболісти за перемогу на мундіалі
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ