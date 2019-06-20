Зінченко уклав нову угоду з «Манчестер Сіті»



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Олександр Зінченко iNews

Термін дії угоди українця з клубом розраховано на п`ять років

22-річний український захисник Олександр Зінченко уклав нову угоду з «Манчестер Сіті», термін дії якої розраховано на п`ять років. Очікується, що офіційно про неї оголосять уже 20 червня. Про це повідомляє «Чемпионат» з посиланням на власні джерела.

Останнього сезону Зінченко став у складі «Манчестер Сіті» чемпіоном Англії, володарем Кубка та Кубка Ліги.