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    Четверо українців заявилися на Кубок Кремля

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    Ілля Марченко вирішив зіграти в Москві - Четверо українців заявилися на Кубок Кремля
    Ілля Марченко вирішив зіграти в Москві
    Фото з відкритих джерел

    В Москві вирішили зіграти Ястремська, Калініна, Цуренко та Марченко

    Одразу четверо українських тенісистів вирішили підзаробити грошей і очок на тенісному турнірі Кубок Кремля, який пройде в Москві з 18 до 24 жовтня. Даяна Ястремська після того, як зі змагань знялися Елісе Мертенс, Белінда Бенчіч, Емма Радукану та Даніель Коллінз, потрапила до основної сітки. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко розпочнуть турнір з кваліфікації.

    З попереднього раунду стартуватиме й Ілля Марченко. 34-річний тенісист уже в Москві й активно готується до турніру.

    Еліна Світоліна має зіграти на турнірі в Тенеріфе, але їй дошкуляє травма і, не виключено, вона пропустить змагання. Якщо Світоліна не вийде на корт, то вона втратить можливість зіграти на Підсумковому турнірі. Наразі вона йде 11-ю в чемпіонських перегонах, звідки відбираються топ-8.

    Раніше чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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    Четверо українців заявилися на Кубок Кремля