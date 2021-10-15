Четверо українців заявилися на Кубок Кремля

В Москві вирішили зіграти Ястремська, Калініна, Цуренко та Марченко

Одразу четверо українських тенісистів вирішили підзаробити грошей і очок на тенісному турнірі Кубок Кремля, який пройде в Москві з 18 до 24 жовтня. Даяна Ястремська після того, як зі змагань знялися Елісе Мертенс, Белінда Бенчіч, Емма Радукану та Даніель Коллінз, потрапила до основної сітки. Ангеліна Калініна та Леся Цуренко розпочнуть турнір з кваліфікації.

З попереднього раунду стартуватиме й Ілля Марченко. 34-річний тенісист уже в Москві й активно готується до турніру.

Еліна Світоліна має зіграти на турнірі в Тенеріфе, але їй дошкуляє травма і, не виключено, вона пропустить змагання. Якщо Світоліна не вийде на корт, то вона втратить можливість зіграти на Підсумковому турнірі. Наразі вона йде 11-ю в чемпіонських перегонах, звідки відбираються топ-8.

Раніше чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри.