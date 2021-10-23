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    Лень провів перший матч в НБА в новому сезоні, Михайлюк святкує перемогу

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    Святослав Михайлюк входить у гру з лави запасних - Лень провів перший матч в НБА в новому сезоні, Михайлюк святкує перемогу
    Святослав Михайлюк входить у гру з лави запасних
    Фото з відкритих джерел

    Баскетболісти збірної України набрали по вісім очок в іграх за участю «Сакраменто» і «Торонто»

    В другому турі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації перший матч у новому сезоні провів центровий збірної України і «Сакраменто» Алекс Лень. Він провів на майданчику 23 хвилини, набрав 8 очок, зробив 4 підбори і 1 блок-шот. Його команда зазнала поразки від «Юти» - 101:110.

    Атакуючий захисник Святослав Михайлюк у другому матчі за «Торонто» отримав 14 хвилин ігрового часу і також набрав 8 очок. В активі 24-річного баскетболіста в грі з «Бостоном» також 3 підбори, 1 перехоплення і 1 передача.

    «Торонто переміг – 115:83.

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    Теги: баскетбол НБА
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    Лень провів перший матч в НБА в новому сезоні, Михайлюк святкує перемогу