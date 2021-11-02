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    Українець Михайлюк у НБА вперше вийшов у стартовому складі «Торонто»

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    Святослав Михайлюк вперше вийшов у стартовому складі «Торонто Репторс»
    Фото з відкритих джерел

    Його команда перемогла «Нью-Йорк Нікс» і піднялася на п’яту сходинку в дивізіоні

    Атакувальний захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк провів сильний матч за «Торонто Репторс» у НБА. Вихованець «Черкаських мавп» уперше в сезоні вийшов у стартовій п'ятірці та допоміг команді здобути перемогу над «Нью-Йорк Нікс» – 113:104. Це – п’ятий успіх «Торонто» у восьми матчах. Команда піднялася на восьму сходинку в дивізіоні. Лідирує «Чикаго», на рахунку якого шість перемог у семи зустрічах.

    Михайлюк провів на паркеті 35 хвилин і за цей час набрав 15 очок (5-7 з гри, 2-4 триочкових, 3-3 штрафних), зробив 5 підбирань та 2 перехоплення, а також віддав 5 передач.

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    Теги: баскетбол НБА Святослав Михайлюк «Торонто Репторз»
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    Українець Михайлюк у НБА вперше вийшов у стартовому складі «Торонто»