Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян
Лінн Сван є переможницею етапів Кубка Світу
фото: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Лінн Сван: Є речі, які важливіші за спорт

25-річна зіркова шведська лижниця Лінн Сван виступила проти допуску російських спортсменів до участі у зимовій Олімпіаді-2026 в Італії. Про це інформує Главком з посиланням на Expressen.

«Якщо росіян допустять, я не хочу виходити на змагання. Звичайно, я не знаю, як поведу себе, якщо опинюся на Олімпіаді і вони будуть там. Можливо, я буду у чудовій формі, адже я ще не маю олімпійських медалей. Але я сподіваюся, що вистачить сили волі не поступитися принципами. Є речі важливіші за спорт», – сказала Сван.

Лінн Сван є переможницею етапів Кубка Світу, володаркою Малого кришталевого глобуса в спринтерських перегонах, бронзовою призеркою чемпіон світу серед юніорів в естафеті.

Питання допуску російських та білоруських лижників буде розглянуто 21 жовтня на позачерговому засіданні ради Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS).

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: лижний спорт Олімпіада олімпійські ігри росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари дронів СБУ руйнують російську економіку
Це наші карти на переговорах
29 вересня, 17:37
Москва приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му
Путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань
29 вересня, 16:06
Пожежа у Льгові після прильоту
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури
24 вересня, 01:14
За словами глави МЗС Естонії, наразі дозволено закуповувати та імпортувати газ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
18 вересня, 20:43
Родини полонених та зниклих безвісті ладні йти на контакт з кожним незнайомцем, який дає їм хоч крихту надії
«Добрі люди» з… ФСБ. Як росіяни вербують родичів полонених та зниклих безвісті
17 вересня, 10:25
Рубіо назвав російську атаку на Польщу «небезпечною» і «неприпустимою»
Рубіо прокоментував атаку Росії на Польщу
13 вересня, 22:13
Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
11 вересня, 01:20
Російський безпілотник «Гербера» було знайдено в Польщі
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
10 вересня, 20:56
Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Макрон вийшов із заявою після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 11:51

Новини

Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста
Юнацька збірна України з футболу визначилася зі складом на турнір у Хорватії
Юнацька збірна України з футболу визначилася зі складом на турнір у Хорватії
Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян
Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян
Портал Sofascore визнав Забарного найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона»
Портал Sofascore визнав Забарного найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона»
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua