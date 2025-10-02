Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян

Лінн Сван: Є речі, які важливіші за спорт

25-річна зіркова шведська лижниця Лінн Сван виступила проти допуску російських спортсменів до участі у зимовій Олімпіаді-2026 в Італії. Про це інформує Главком з посиланням на Expressen.

«Якщо росіян допустять, я не хочу виходити на змагання. Звичайно, я не знаю, як поведу себе, якщо опинюся на Олімпіаді і вони будуть там. Можливо, я буду у чудовій формі, адже я ще не маю олімпійських медалей. Але я сподіваюся, що вистачить сили волі не поступитися принципами. Є речі важливіші за спорт», – сказала Сван.

Лінн Сван є переможницею етапів Кубка Світу, володаркою Малого кришталевого глобуса в спринтерських перегонах, бронзовою призеркою чемпіон світу серед юніорів в естафеті.

Питання допуску російських та білоруських лижників буде розглянуто 21 жовтня на позачерговому засіданні ради Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS).

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».