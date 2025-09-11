Головна Світ Політика
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін демонструє прзиденту США Дональду Трампу, що не піде на компроміс щодо своїх ключових вимог

Атаки російських дронів, які в ніч на 10 вересня залетіли в повітряний простір Польщі, свідчать про новий рівень агресії з боку Росії. За оцінкою The New York Times, ці події, разом із нещодавніми заявами Володимира Путіна, є частиною широкої інформаційної кампанії, яка має на меті показати, що Москва має намір диктувати свої умови для завершення війни, інформує «Главком».

Після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці, Путін повернувся до теми війни, виступаючи в Китаї та на Далекому Сході Росії. Його заяви, що збіглися з посиленням атак, аналізуються виданням як спроба надіслати конкретні повідомлення різним сторонам:

  • Для України: Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови зараз, оскільки в майбутньому вони будуть лише гіршими.
  • Для Європи: Кремль попереджає, що європейські країни, які планують надати Україні військові гарантії, «наражатимуться на небезпеку». Путін назвав їх «партією війни».
  • Для Трампа: Незважаючи на заяви про готовність до угоди, Путін демонструє, що не піде на компроміс щодо своїх ключових вимог. Його дії випробовують терпіння Трампа, провокуючи його на посилення тиску.

Путін продовжує нахвалювати Трампа, вважаючи його головною фігурою, яка може допомогти укласти угоду на умовах Росії. Однак дії російських військ суперечать цьому, немовби провокуючи президента США.

Путін заявив, що Росія готова обговорювати «гарантії безпеки» для обох країн, що може призвести до значного обмеження суверенітету України. Він також додав, що «ніхто ще не обговорював це з нами на серйозному рівні».

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

