Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
За словами глави МЗС Естонії, наразі дозволено закуповувати та імпортувати газ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі
фото: ERR

Метою рішення естонського уряду є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу РФ

Уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Postimees.

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії. «Наразі дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ з Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільною мережею», – пояснив міністр.

Цахкна також наголосив, що Москва не змінила свої амбіції та продовжує агресію проти України. «Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, подібні заборони будуть поширені і на Білорусь», – додав він.

Імпорт скрапленого природного газу із Росії також обмежили Фінляндія, Латвія і Литва за допомогою різних механізмів – закриття кордонів або законодавчих заборон. Паралельно був запущений процес RePowerEU, що передбачає припинення імпорту природного газу і нафти з РФ.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю для Sky News, чому європейські країни продовжують купувати російські нафту та газ, продовжуючи підтримку російської економіки. «Чому вони купують? Тому що інфраструктура довгий час залежала від російського нафтового та газового постачання. Все так було побудовано. Більше постачання газу йшло через Україну в Європу, через наш газопровід. Це так було. Всі жили на одному континенті», – розповів глава української держави.

Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску, зокрема на Україну.

До слова, міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі в країні немає причин для закриття тимчасової контрольної лінії між Естонією та Росією з огляду на ситуацію з безпекою.

Теги: Естонія газ росія

