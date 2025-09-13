Головна Світ Політика
Рубіо прокоментував атаку Росії на Польщу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рубіо прокоментував атаку Росії на Польщу
Рубіо назвав російську атаку на Польщу «небезпечною» і «неприпустимою»
фото з відкритих джерел

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ще невідомо, чи була атака на Польщу навмисною

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував російську атаку на Польщу, що сталася 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Рубіо назвав інцидент, під час якого російські дрони перетнули польський кордон, «небезпечним» і «неприпустимим».

За словами Рубіо, немає жодних сумнівів у тому, що дрони були запущені Росією свідомо. Водночас він зазначив, що поки що невідомо, чи було їхнє вторгнення в повітряний простір Польщі навмисною провокацією.

Раніше президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії, передає «Главком».

Трамп двічі повторив, що інцидент міг статися «помилково», додавши: «Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться». 

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

