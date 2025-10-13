Головна Спорт Новини
Ізраїль оскаржив у Спортивному арбітражному суді недопуск гімнастів до чемпіонату світу

Христина Жиренко
Христина Жиренко
CAS винесе рішення щодо апеляції у період з 13 по 14 жовтня
фото: DPA

Індонезії відмовила гімнастам з Ізраїлю у видачі віз для участі у змаганнях

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував дві апеляції про недопуск ізраїльських гімнастів на чемпіонат світу, який відбудеться у Джакарті 19-25 жовтня. Про це інформує «Главком».

Раніше влада Індонезії відмовила спортсменам з Ізраїлю у видачі віз для участі у змаганнях.

«CAS підтверджує, що Ізраїльська федерація гімнастики подала дві апеляції до Спортивного арбітражного суду щодо складу делегації на чемпіонаті світу у Джакарті. Перша апеляція проти Міжнародної федерації гімнастики (FIG) стосується заяви FIG від 10 жовтня 2025 року. Друга апеляція, підтримана шістьма ізраїльськими гімнастами, проти FIG та Індонезійської федерації гімнастики, вимагає від CAS зобов'язати федерацію вжити необхідних заходів, які гарантують участь Ізраїлю в чемпіонаті, або перенести чи скасувати чемпіонат», – заявили у CAS.

У CAS зазначили, що в апеляціях також міститься прохання про вжиття тимчасових заходів із тих самих питань. Суд винесе рішення у період з 13 по 14 жовтня.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

