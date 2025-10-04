Атака на Сумщину: восьмеро поранених, серед них восьмирічна дитина

Слідчо-оперативні групи продовжують роботу в регіоні

Упродовж минулої доби внаслідок атак російських військ на Сумську область поранень зазнали восьмеро людей, зокрема 8-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Внаслідок російських обстрілів у різних громадах області зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.

фото: поліція Сумщини

«Унаслідок атак поранення отримали вісім мирних мешканців, серед них – дівчинка 8 років. Пошкоджено 23 приватних будинки, школу, дитячий садок, господарчі споруди, транспортні засоби, а також об’єкти інфраструктури. Зафіксовано займання сухої рослинності», – зазначили правоохоронці.

фото: поліція Сумщини

фото: поліція Сумщини

Крім того, вранці 4 жовтня російські війська завдали чергових авіаційних ударів по Краснопільській громаді. Цілями стали непрацюючі підприємства.

фото: поліція Сумщини

У поліції підкреслили, що внаслідок ранкового удару люди не постраждали. Слідчо-оперативні групи продовжують роботу в регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області, використовши безпілотники та ракети. Наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише «Главком».

У Дніпрі агресор застосував БпЛА, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура міста. На Павлоград було здійснено ракетний удар – люди не постраждали.