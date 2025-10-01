Російський військовий Котов пропустить чемпіонат світу з веслувального слалому

Чемпіонат світу з веслувального слалому проходить в Пенріті (Австралія) з 29 вересня по 4 жовтня

Член російського військового клубу ЦСКА Павло Котов пропустить чемпіонат світу з веслувального слалому. Про це інформує «Главком».

Чемпіонат світу з веслувального слалому проходить в Пенріті (Австралія) з 29 вересня по 4 жовтня.

Як повідомляли офіційні російські ресурси, за кілька днів до старту турніру Котов був присутній у складі збірної Росії. Однак, вже у офіційній заявці змагань його прізвище було відсутнє.

Нагадаємо, «Главком» надсилав Міжнародній федерації каное (ICF) звернення, у якому були згадані російські веслувальники, які не відповідають умовам нейтральності. Серед них був і Павло Котов.

На звернення відповів Генеральний секретар Міжнародна федерація каное (ICF) Річард Петіт.

«Дякуємо за вашу інформацію, ми передамо її нашій комісії AIN (індивідуальні нейтральні атлети – «Главком») для розгляду», – зазначив Річард Петіт.

Варто зазначити, що ICF офіційно не пояснювала причини, з яких Котов пропускає світову першість. Така поведінка є звичною для багатьох міжнародних спортивних федерацій, які відмовляються публічно коментувати факти підтримки російськими спортсменами війни проти України.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».