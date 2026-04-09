Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні
Малінін: Коти справді змінили моє життя

Американський фігурист Ілля Малінін провів один із найкращих сезонів у кар'єрі завдяки появі у нього котів. Про це він розповів у інтерв'ю People, інформує «Главком».

«Чесно кажучи, я відчуваю, що це один із найкращих сезонів у моєму житті саме тому, що у мене з'явилися коти. Вони справді змінили моє життя. Я відчуваю, що вони стали для мене терапією. Коли я погано почуваюся або мені просто потрібно розслабитися і відчути себе комфортно, я завжди знаходжу їх і проводжу з ними час, тож це дійсно змінює все», – сказав Малінін.

21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні, а також виборов золото Олімпійських ігор в Італії в командних змаганнях і виграв фінал світового Гран-прі.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

