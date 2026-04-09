Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам

21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні

Малінін: Коти справді змінили моє життя

Американський фігурист Ілля Малінін провів один із найкращих сезонів у кар'єрі завдяки появі у нього котів. Про це він розповів у інтерв'ю People, інформує «Главком».

«Чесно кажучи, я відчуваю, що це один із найкращих сезонів у моєму житті саме тому, що у мене з'явилися коти. Вони справді змінили моє життя. Я відчуваю, що вони стали для мене терапією. Коли я погано почуваюся або мені просто потрібно розслабитися і відчути себе комфортно, я завжди знаходжу їх і проводжу з ними час, тож це дійсно змінює все», – сказав Малінін.

21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні, а також виборов золото Олімпійських ігор в Італії в командних змаганнях і виграв фінал світового Гран-прі.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце