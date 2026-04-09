Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Малінін: Коти справді змінили моє життя
Американський фігурист Ілля Малінін провів один із найкращих сезонів у кар'єрі завдяки появі у нього котів. Про це він розповів у інтерв'ю People, інформує «Главком».
«Чесно кажучи, я відчуваю, що це один із найкращих сезонів у моєму житті саме тому, що у мене з'явилися коти. Вони справді змінили моє життя. Я відчуваю, що вони стали для мене терапією. Коли я погано почуваюся або мені просто потрібно розслабитися і відчути себе комфортно, я завжди знаходжу їх і проводжу з ними час, тож це дійсно змінює все», – сказав Малінін.
21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні, а також виборов золото Олімпійських ігор в Італії в командних змаганнях і виграв фінал світового Гран-прі.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
