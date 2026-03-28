Шість сіл під Києвом перейшли на карантин через випадок сказу

У Пристоличній громаді на Київщині запроваджено карантинні обмеження через виявлення випадку сказу. Рішення ухвалили Держпродспоживслужба разом із місцевою владою. Про це повідомила Пристолична сільська рада, пише «Главком».

Карантин діятиме 60 днів у радіусі 10 км від села Щасливе, де зафіксовано випадок захворювання. До зони обмежень потрапили шість населених пунктів:

Щасливе, Чубинське, Мала Олександрівка, Велика Олександрівка, Безуглівка та Проліски.

Мешканців закликають відповідально поставитися до ситуації та провести вакцинацію домашніх тварин. Власникам собак і котів рекомендують:

обов’язково зробити щеплення проти сказу;

дотримуватися правил утримання та вигулу;

не допускати контакту з безпритульними та дикими тваринами.

Також у громаді триває реєстрація домашніх тварин через ЦНАП.

У разі укусу або підозри на сказ необхідно негайно звернутися до медичних або ветеринарних служб.

«Своєчасне щеплення і відповідальне ставлення — це найкращий спосіб запобігти поширенню сказу», – йдеться у повідомленні.

Сказ – це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus.

До слова, у Київській області виявлено сказ у домашнього кота. Ветеринари проводитимуть подвірні обходи, щоб провести щеплення тварин