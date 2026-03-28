Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шість сіл під Києвом перейшли на карантин через випадок сказу

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мешканців закликають відповідально поставитися до ситуації та провести вакцинацію домашніх тварин
фото: Вечірній Київ

Карантин діятиме майже два місяці

У Пристоличній громаді на Київщині запроваджено карантинні обмеження через виявлення випадку сказу. Рішення ухвалили Держпродспоживслужба разом із місцевою владою. Про це повідомила Пристолична сільська рада, пише «Главком».

Карантин діятиме 60 днів у радіусі 10 км від села Щасливе, де зафіксовано випадок захворювання. До зони обмежень потрапили шість населених пунктів:
Щасливе, Чубинське, Мала Олександрівка, Велика Олександрівка, Безуглівка та Проліски.

Мешканців закликають відповідально поставитися до ситуації та провести вакцинацію домашніх тварин. Власникам собак і котів рекомендують:

  • обов’язково зробити щеплення проти сказу;
  • дотримуватися правил утримання та вигулу;
  • не допускати контакту з безпритульними та дикими тваринами.

Також у громаді триває реєстрація домашніх тварин через ЦНАП.

У разі укусу або підозри на сказ необхідно негайно звернутися до медичних або ветеринарних служб.

«Своєчасне щеплення і відповідальне ставлення — це найкращий спосіб запобігти поширенню сказу», – йдеться у повідомленні.

Сказ –  це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus. 

До слова, у Київській області виявлено сказ у домашнього кота. Ветеринари проводитимуть подвірні обходи, щоб провести щеплення тварин

Теги: карантин щеплення обмеження сказ тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua