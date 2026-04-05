Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту

Артем Худолєєв
У лютому 2026 року Петросян брала участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії

Петросян заявила, що у неї залишився невеликий осад після відвідин магазину в аеропорту у Мілані

Російська фігуристка Аделія Петросян в інтерв'ю пропагандистам розповіла, що зіткнулася з труднощами з покупкою ювелірних виробів в аеропорту в Мілані через російське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

У лютому 2026 року Петросян брала участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Росіянка, яка виступила на турнірі у нейтральному статусі, посіла шосте місце в одиночному катанні.

«У мене залишився такий невеликий осад після відвідин магазину в аеропорту. Я хотіла собі купити сережки та колечко. Дівчина просить паспорт, бачить цей бордовий документ і каже: «Така ситуація, людям з Росії ми не можемо продати». Думаю, гаразд, ми летимо з Олімпіади, у нас є товариш із Грузії, зараз його приведу та купимо. Він дістає паспорт, потім посадковий талон. Дівчина каже: «Дуже перепрошую, ви летите до Москви, ми вам теж не можемо продати», – розповіла Петросян.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
6 березня, 08:48
Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
6 березня, 12:41
Проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть, вважає Трамп
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
7 березня, 17:58
Після падіння лижниця Кудісова була змушена зійти з дистанції
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
7 березня, 21:13
Українці вдало виступили у Ліньяно-Саббʼядоро (Італія)
Україна посіла перше командне місце на етапі Кубка світу з підводного спорту
9 березня, 16:28
Тіло українського військового передали з РФ в межах обміну
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
11 березня, 14:15
Минулого місяця російська влада почала посилювати обмеження роботи месенджера
Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.
16 березня, 15:17
Кремль вводить нові обмеження для бізнесу
Кремль запустив нові побори з бізнесу: шукають мільярди на фронт
27 березня, 21:26
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
2 квiтня, 23:57

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
