У лютому 2026 року Петросян брала участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії

Петросян заявила, що у неї залишився невеликий осад після відвідин магазину в аеропорту у Мілані

Російська фігуристка Аделія Петросян в інтерв'ю пропагандистам розповіла, що зіткнулася з труднощами з покупкою ювелірних виробів в аеропорту в Мілані через російське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

У лютому 2026 року Петросян брала участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Росіянка, яка виступила на турнірі у нейтральному статусі, посіла шосте місце в одиночному катанні.

«У мене залишився такий невеликий осад після відвідин магазину в аеропорту. Я хотіла собі купити сережки та колечко. Дівчина просить паспорт, бачить цей бордовий документ і каже: «Така ситуація, людям з Росії ми не можемо продати». Думаю, гаразд, ми летимо з Олімпіади, у нас є товариш із Грузії, зараз його приведу та купимо. Він дістає паспорт, потім посадковий талон. Дівчина каже: «Дуже перепрошую, ви летите до Москви, ми вам теж не можемо продати», – розповіла Петросян.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.