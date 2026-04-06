«Мав потрапити у заявку Інтерполу». Гераскевич – про участь росіянина Ларіна у Чемпіонаті Європи

Гераскевич: Яка країна видає Ларіну візи?

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам

Лідера українського скелетону Владислав Гераскевич відреагував на матеріал «Главкома» про участь скандального росіянина Владислава Ларіна у Чемпіонаті Європи з тхеквондо.

Коментар Гераскевича

«Військовий пропагандист Ларін мав би потрапити до заявки Інтерполу на арешт, а не на Чемпіонат Європи. Також цікаво: яка країна видає йому візи?», – написав в Х Гераскевич.

Участь Ларіна у Чемпіонаті Європи: що відомо

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина). Ларін, який відомий своєю підтримкою війни, також потрапив до переліку учасників турніру.

Підтримка Ларіним зборів коштів для окупантів

Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів.

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.

