Відроджений київський «Будівельник» вразив першим трансфером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джонатан Брайс Джонсон за потенціалом виглядає найзірковішим леґіонером української Суперліги-2020/2021 Світлина - БК «Будівельник»

Джонатан Брайс Джонсон у минулому сезоні виступав у Франції

Американський біґмен Джонатан Брайс Джонсон став першим новачком відродженого напередодні київського «Будівельника» на сезон-2020/2021.

26-річний Джонсон зі зростом 208 см і вагою 105 кг – випускник славетної баскетбольної програми університету Північної Кароліни, за який виступав з 2012-го до 2016 року. В своєму останньому сезоні в «Тар Гілз» Джонатан приносив команді у середньому 17 очок + 10,4 підбирань (2,9 в нападі) + 1,5 передачі + 1,5 блок-шоти за 28 хвилин на паркеті. Джонсон влучав 61,4% кидків з гри та 78,3 % штрафних.

Після NCAA Джонатан був обраний клубом НБА «Лос-Анджелес Кліпперс» на драфті-2016 під загальним 26-м номером, але не отримав достатньо шансів. У сезоні-2016/2017 Джонсон провів лише 3 матчі з «Кліпперс», де виходив на паркет на 3,1 хвилину за матч.

У своєму другому і наразі останньому сезоні в НБА нинішній новачок «Будівельника» перейшов до «Мемфіса» після обміну в «Детройт», і в «Ґрізліс» провів 9 матчів, у яких грав по 6,7 хвилин в середньому та встигав приносити команді 3 очки і 2 підбирання.

Для підтримання ігрової форми Джонсон у сезоні-2017/2018 також провів 26 матчів (23 у старті) у складі фарм-клубу «Мемфіса», і за 27,5 хвилин набирав у середньому 13,2 очки + 9,4 підбирання + 1 блок-шот + 1,3 передачі.

Сезон-2019/2020 Джонатан Брайс провів у чемпіонаті Пуерто-Ріко, а після того розпочався його європейський етап кар’єри. Джонсон виступав в Італії за «Орландіну» в Серії В (17,3 очки + 11,2 підбирання + 1,6 передачі), а минулий сезон провів в елітному французькому дивізіоні за «Роан».

У Франції до карантину Джонсон встиг провести 7 матчів, у яких мав наступну статистику за 25,4 хвилин: 13,3 очки + 5,4 підбирання + 1,4 перехоплення + 1,4 передачі при 62,9 % реалізації кидків з гри.