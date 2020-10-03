Відроджений «Будівельник» очолить знаменитий український баскетболіст



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Для Леоніда Яйла то буде перший досвід самостійної роботи на рівні Суперліги

47-річний Леонід Яйло повинен очолити відроджений нещодавно найтитулованіший український баскетбольний клуб – «Будівельник» з Києва.

Леонід народився 31 серпня 1973 року в Маріуполі. У місцевій ДЮСШ починав грати у баскетбол й за клуб «Азовмаш» у 1992-му дебютував на дорослому рівні. Після вдалого першого сезону міг перейти у донецький «Шахтар», але після молодіжного Євробаскету зупинився на непереможному на той час «Будівельнику».

Яйло – легенда «Будівельника» 90-х років, один із найкращих важких форвардів в історії незалежної України. Як гравець Леонід віддав «Будівельнику» перші роки кар'єри – з 1993 по 1997-й, а також приєднався до команди на сезон-2007/2008, став із киянами чотириразовим чемпіоном (1994, 1995, 1996, 1997) і дворазовим володарем Кубка України (1995, 1996).

Леонід Яйло був культовим гравцем «Будівельника»

Ставши культовим гравцем для «Будівельника», у 1997-му Леонід перейшов в одеську «Біпа-Моду» і виграв своє 5-те чемпіонство з нею.

Після того Яйло спробував легіонерського хліба – повиступав за російський ЦСК ВВС із Самари (1998-1999), італійську «Реджо Калабрію» (1999-2000), став з казанським УНІКСом срібним призером чемпіонату РФ-2001, потім грав за турецьку «Даруссафаку» (2001-2002).

У 2002-му Леонід повернувся в команду рідного міста – «Азовмаш». І грав за неї три сезони, здобув ще два чемпіонства (2003, 2004) довівши кількість особистих титулів до семи. Звідти перейшов у «Київ» (2005-2007), з яким грав у 2006-му в Фіналі чотирьох Єврокубка ФІБА. Завершував кар’єру Яйло у «Миколаєві» (2008-2012).

За збірну України грав з 1994-го по 2003 роки. На зламі тисячоліть була вірогідність, що Леонід може прийняти грецьке громадянство і виступати за еллінів.

Після завершення гравецької кар'єри Леонід Яйло входив до тренерського штабу «Миколаєва», «Будівельника» і «Київ-Баскета». Але всюди – у статусі асистента.

Зазначимо також, що чутки активно приписують до оновленого ростеру киян таких гравців як Руслан Отверченко, Максим Пустозвонов, Михайло Анісімов, Сергій Горбенко і Григорій Коломойський.