Забарний перебуває на радарі трьох грандів АПЛ

Контракт українського оборонця з Борнмутом чинний до 2029 року

Захисник Борнмута і збірної України Ілля Забарний невдовзі може опинитися в АПЛ. Раніше у пресі ширилася інформація про зацікавленість Забарним з боку Манчестер Сіті. Але, окрім «містян», Іллю також хочуть підписати Челсі та Тоттенхем. Про це пише Gol de Oro.

Контракт українського оборонця з Борнмутом чинний до 2029 року. «Вишні» готові продати один зі своїх головних активів, однак повісили на нього дуже солідний цінник: близько 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Забарний став гравцем Борнмута майже два роки тому. Англійський клуб заплатив Динамо за його вихованця понад 22 мільйони євро. З того часу український захисник відіграв у футболці вишень 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких зумів забити один гол.

Нагадаємо, що головний тренер Борнмута Андоні Іраола розхвалив центральних захисників своєї команди українця Іллю Забарного та аргентинця Маркоса Сенесі за гру в переможному матчі 10-го туру АПЛ з Манчестер Сіті (2:1).