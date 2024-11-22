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На українського тенісиста впала суддівська вишка перед матчем (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На українського тенісиста впала суддівська вишка перед матчем (відео)
23-річний спортсмен у парі з Денисом Євсєєвим з Казахстану мав зіграти у чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour
фото з відкритих джерел

Після травмування Ерік Ваншельбойм не зміг взяти участь у матчі

Український тенісист Ерік Ваншельбойм потрапив у неприємний інцидент. 23-річний спортсмен у парі з Денисом Євсєєвим з Казахстану мав зіграти у чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour у Монтемарі.

Однак українець не зміг взяти участь у матчі, адже на нього під час розминки рухнула суддівська вишка.

Тенісист показав наслідки травмування на своїй сторінці в Instagram.

Ваншельбойм показав наслідки інциденту
Ваншельбойм показав наслідки інциденту
скриншот з Instagram-сторінки Еріка Ваншельбойма

«Прощавай ніс», – написав він і опублікував фото з саднами на грудях.

Нагадаємо, українські тенісистки Марта Костюк і Людмила Кіченок потрапили у список номінанток на нагороди WTA Awards. Марта Костюк претендує на перемогу в номінації «Прогрес року». Її суперницями є дві американки Даніель Коллінс та Емма Наварро і дві «безпрапорні» Анна Калінська та Діана Шнайдер. Людмила Кіченок у тандемі з латвійкою Оленою Остапенко є претенденткою на звання найкращої тенісистки у парному роззряді.

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Теги: теніс Ерік Ваншельбойм

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