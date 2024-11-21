«Не хочу воювати, я для цього не створений». Волейболіст Оробко розповів, чому не повернувся в Україну

Оробко і Шаврак після гри у Бельгії не повернулися в Україну

Оробко: Мені краще знайти клуб в Європі, ніж повертатись в Решетилівку

Гравець «Решетилівки» Андрій Оробко розповів бельгійському виданню KW, чому вирішив не повертатись в Україну.

Оробко і інший волейболіст Дмитро Шаврак, який також залишився у Бельгії, вважають, що Дональд Трамп зможе зупинити війну.

«Ми покладаємо великі надії, але повертатися зараз? Ні, ми цього не хочемо. Я не хочу воювати, я для цього не створений», — сказав Оробко.

Ще він розповів про мобілізацію в Україні.

«Якби я був президентом, я б, мабуть, робив би те саме. Ми повинні виграти цю війну. Але я можу краще підтримувати нашу країну через фінансові внески, які я роблю, ніж тиняючись в окопах», – додав він.

Також Оробко у коментарі «Трибуні» зазначив, що він має спортивне громадянство Польщі, і в Україні виступав як легіонер.

«Мені краще знайти клуб в Європі, ніж повертатись в Решетилівку. В Україну повернусь обовʼязково в найближчому майбутньому», – розповів волейболіст.

В клубі цю ситуацію поки не коментують.

«Решетилівка» вилетіла з Кубка Виклику, програвши бельгійцям обидва матчі з рахунком 0:3. Для клубу з Полтавщини це був дебютний сезон у єврокубках.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі», – зазначив він.

У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків фото: Facebook/Рустем Умєров

Як отримати онлайн-відстрочку для багатодітних батьків

Спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.

«Ми працюємо над тим, щоб незабаром у «Резерв+» стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік.