Тренер лондонського «Челси» Тухель встановив клубний рекорд

Зміна команди чудово вплинула на кар’єру німецького тренера Томаса Тухеля. Перебравшись з «Парі Сен-Жермен» до «Челсі», він встиг повторити клубний рекорд. Сьогодні його команда зустрічалася з «Лідсом» у 28 турі англійської Прем’єр-ліги й розписала мирову – 0:0. «Сині» на чолі з Тухелем не програли в усіх 12 матчах у всіх турнірах (Прем’єр-ліга, Кубок Англії, Ліга чемпіонів), що є найтривалішим безпрограшним стартом головного тренера в історії клубу.

