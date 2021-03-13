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    Тренер лондонського «Челси» Тухель встановив клубний рекорд

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    Томас Тухель повторив клубний рекорд - Тренер лондонського «Челси» Тухель встановив клубний рекорд
    Томас Тухель повторив клубний рекорд
    фото з відкритих джерел

    Німецький тренер провів з командою 12 матчів без поразок

    Зміна команди чудово вплинула на кар’єру німецького тренера Томаса Тухеля. Перебравшись з «Парі Сен-Жермен» до «Челсі», він встиг повторити клубний рекорд. Сьогодні його команда зустрічалася з «Лідсом» у 28 турі англійської Прем’єр-ліги й розписала мирову – 0:0. «Сині» на чолі з Тухелем не програли в усіх 12 матчах у всіх турнірах (Прем’єр-ліга, Кубок Англії, Ліга чемпіонів), що є найтривалішим безпрограшним стартом головного тренера в історії клубу.

    Подібне досягнення є повторенням рекорду, встановленого Луїcом Феліпе Сколарі 2008 року.

    «Челсі» в 29 матчах набрав 51 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці. Лідером чемпіонату Англії є «Манчестер Сіті» (68). «Вест Гем» Андрія Ярмоленка йде на п’ятому місці (48).

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    Теги: рекорд ФК Челсі Томас Тухель
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