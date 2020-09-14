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    Зірку UFC судитимуть за демонстрацію статевих органів перед жінкою в барі

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    Епатажний Конор Маґреґор давно шукає пригоди на свою голову поза межами октаґону - Зірку UFC судитимуть за демонстрацію статевих органів перед жінкою в барі
    Епатажний Конор Маґреґор давно шукає пригоди на свою голову поза межами октаґону
    Світлина - Instagram Конора Макґреґора

    Конора Макґреґора випустили з-під варти, але невдовзі судитимуть

    Стало відомо, за що колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макґреґор був затриманий 12 вересня на острові Корсика у Франції.

    Подробиці повідомив таблоїд The Sun. Інцидент стався 6 вересня в одному з барів міста Кальві. Макґреґор напився, а потім побачив, як одна з відвідувачок закладу попрямувала в туалет. Спортсмен в оточенні охоронців підійшов до жінки та показав їй свої інтимні місця. Дівчину шокувала поведінка Макґреґора. Вона відпочивала в Кальві разом зі своїм чоловіком.

    Пізніше жінка написала заяву в поліцію, а у правоохоронних органів вже є всі матеріали, в тому числі й запис з камери спостереження. Конор Макґреґор був звільнений після допиту, але справа ще не закрита, тому найближчим часом може відбутися суд, на якому бійцеві винесуть вирок.

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    Конор МакГрегор UFC
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