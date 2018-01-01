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    ЗМІ: Фомін і Танковський поповнять ряди гравців «Шахтаря»

    Донецький клуб вирішив повернути двох футболістів з ФК «Маріуполь»
    Гравці «Маріуполя» Руслан Фомін (на контракті) та В'ячеслав Танковський (в оренді) поповнять ряди гравців донецького «Шахтаря». Причини та мотиви такого рішення поки невідомі. Незрозуміло також, чи відправляться ці футболісти на другий збір «гірників» в ОАЕ. Форвард Руслан Фомін і півзахисник В'ячеслав
    • Сьогодні, 17:57
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    Руслан Фомін
    Руслан Фомін

    Донецький клуб вирішив повернути двох футболістів з ФК «Маріуполь»

    Гравці «Маріуполя» Руслан Фомін (на контракті) та В'ячеслав Танковський (в оренді) поповнять ряди гравців донецького «Шахтаря».

    Причини та мотиви такого рішення поки невідомі.

    Незрозуміло також, чи відправляться ці футболісти на другий збір «гірників» в ОАЕ.

    Форвард Руслан Фомін і півзахисник В'ячеслав Танковський перебували на зборі «Маріуполя» у Туреччині. Фомін встиг взяти участь у кількох товариських матчах приазовської команди.

    В осінній частині сезону В'ячеслав Танковський зіграв за «Маріуполь» у 12-ти поєдинках і забив один м'яч, а ось Руслан Фомін взяв участь у 17-ти матчах, у яких відзначився п'ять разів.

    Раніше була інформація, що «Маріуполь» припинив співпрацю з вищезгаданими двома футболістами.

    Джерело: Footboom

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