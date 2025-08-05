Збірні України з волейболу сидячи здобули бронзові нагороди чемпіонатів Європи

Наші чоловіча і жіноча команди посіли треті місця на чемпіонатах Європи з пара волейболу

Українські пара збірні отримали слоти на участь у чемпіонат світу-2026 з волейболу сидячи

Національні паралімпійські збірні України з волейболу – бронзові призери чемпіонатів Європи з волейболу сидячи! Про це повідомляє «Главком».

Наші чоловіча і жіноча команди посіли треті місця на чемпіонатах Європи з пара волейболу, що проходили в угорському місті Дьор за участі 12 чоловічих та 9 жіночих команд.

Жіноча збірна України у вирішальному поєдинку за бронзу перемогла з рахунком 3:1 команду Словенії, а чоловіча збірна з рахунком 3:0 – команду Сербії.

Ярослава Лакатош стала найкращою захисницею чемпіонату Європи, а Антоніна Жук найкращою нападаючою.

Українські пара збірні отримали слоти як найкращі три команди (чоловічі та жіночі) на участь у чемпіонат світу-2026 з волейболу сидячи, який відбудеться у місті Ханчжоу (Китай).

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу сидячи перемогла на міжнародному турнірі «Золота Ліга Націй», що відбувся у польському місті Вісла.

Здобувши п’ять перемог поспіль, наша команда стала першою у серед збірних шести країн Європи:

Україна – Словенія – 3:0

Україна – Німеччина – 3:0

Україна – Нідерланди – 3:1

Україна – Італія – 3:2

фінал: Україна – Польща – 3:0

Чемпіонки «Золотої Ліги Націй»: Анастасія Владичинська, Олександра Лиходід, Ярослава Лакатош, Людмила Гордійчук (Лозко), Антоніна Жук, Єлизавета Чуга, Людмила Шеремет, Анастасія Філон, Софія Ляшик.

Капітана команди України Олександру Лиходід визнали MVP турніру.

Це перше золото жіночої України з волейболу сидячи на змаганнях «Золотої Ліги Націй». У 2021 та 2023 роках наші команди стали срібними призерками.