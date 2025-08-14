Головна Світ Соціум
«Ніколи не було так дорого»: туриста шокував відпочинок у Туреччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Ніколи не було так дорого»: туриста шокував відпочинок у Туреччині
Британцям стає дорого відпочивати у Туреччині
Турист розповів, що часи, коли у Туреччині був дешевий відпочинок – минули

Житель Великої Британії вирушив на відпочинок до Туреччини й був шокований цінами, зазначивши, що в країні ніколи не було так дорого. Своїми враженнями турист з Уельсу поділився у TikTok, на відео звернуло увагу видання The Mirror, пише «Главком».

Чоловік у TikTok під ніком @northwalesboii уточнив, що відвідав Туреччину влітку 2025 року, але була повністю шокованим одним конкретним аспектом. У своєму ролику він закликав людей брати багато грошей.

Відпочивальник заявив: «Просто, щоб ви знали, якщо їдете на відпочинок до Туреччини, візьміть багато грошей. Ви їх витратите. Усе подорожчало». Він продовжив: «Раніше тут ніколи не було так дорого; раніше було так дешево приїхати сюди, щоб поїсти або випити. Більше ні. Це капець, як дорого».

@northwalesboii Dont bother!! #holidays #turkey🇹🇷 ♬ original sound - Northwalesboiii🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Думки коментаторів під відео розділилися. Деякі погодилися, що ціни справді зросли, і багато хто розповідав про свій нещодавній досвід відпочинку, коли за пиво їм доводилося платити 400 турецьких лір, що становить приблизно 7,30 фунта стерлінгів (402 грн). Один із коментаторів зазначив: «Я їжджу тричі на рік, і ви маєте рацію, стало дорого. Ціни знову зростуть. Наступного року ми будемо шукати інші місця».

Однак були й ті, хто стверджував, що їхні останні поїздки були «дешевшими, ніж у Великій Британії». Один користувач заперечив: «Не знаю, в яку частину ви поїхали. Ми щойно повернулися з Анталії, чудово провели час, і це було дешевше, ніж у Великій Британії».

Як пише The Mirror, Туреччина залишається одним із найулюбленіших місць відпочинку для британців. У 2024 році її відвідало 4,4 млн туристів з Великої Британії. За даними Time Out, Туреччина посіла восьме місце серед найпопулярніших туристичних місць для британських відпочивальників, поступаючись Іспанії, Франції та Греції, хоча кількість відвідувачів щороку зростає.

Влада Туреччини планує обмежити харчові відходи у готелях і ресторанах, змінивши правила роботи «шведського столу» та традиційних сніданків «серпме». Президентська рада з політики у сфері сільського господарства і продовольства готує законопроєкт, який найближчим часом передадуть до парламенту.

Теги: Туреччина відпочинок туризм TikTok відео

