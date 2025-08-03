Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео

Колесніков вітав диктатора Путіна з днем народження

Дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников сьогодні, 3 серпня, здобув золото чемпіонату світу з плавання. Про це повідомляє «Главком».

Колесніков на дистанції 50 метрів на спині виграв із результатом 23,68 секунди.

7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: плавання спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зробив заяву про переговори з Україною
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
1 серпня, 15:13
Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
30 липня, 10:38
Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ
Уночі дрони вдарили по двох російських заводах: чим об’єкти важливі для РФ
25 липня, 10:12
На рівні ОБСЄ РФ продовжує висувати звинувачення у «дискримінації»
Кремль істерить через масові заборони російських медіа в Європі – розвідка
18 липня, 20:09
Не впоравшись з керуванням, співробітники прокуратури впали у воду
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
18 липня, 17:45
Єврокомісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової
Естонія оголосила граничну ціну на російську нафту в новому санкційному пакеті ЄС
18 липня, 10:35
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
12 липня, 02:51
Указ Путіна поширив правила мобілізації в армії РФ і на іноземців
Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ
9 липня, 13:13
Глава Кремля не відмовився від своїх цілей
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
4 липня, 08:40

Новини

Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання
Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання
Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету
Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету
Збірна України з пляжного футболу здобула путівку в Суперфінал Євроліги-2025
Збірна України з пляжного футболу здобула путівку в Суперфінал Євроліги-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
60K
Бутусов став командиром
37K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
4152
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
3753
В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua