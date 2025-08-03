Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання

7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео

Колесніков вітав диктатора Путіна з днем народження

Дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников сьогодні, 3 серпня, здобув золото чемпіонату світу з плавання. Про це повідомляє «Главком».

Колесніков на дистанції 50 метрів на спині виграв із результатом 23,68 секунди.

7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

чемпіонка Європи Лала Крамаренко

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.