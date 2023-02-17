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Провела під завалами 10 днів: у Туреччині врятовано ще одну жертву землетрусу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Провела під завалами 10 днів: у Туреччині врятовано ще одну жертву землетрусу
У Туреччині врятували дівчину, яка провела під завалами після землетрусу 10 днів
Фото aa.com.tr

Дівчина мала здоровий вигляд, коли її дістали

На десятий день після потужного землетрусу у Туреччині з-під завалів одного з будинків,  вдалося врятувати 17-річну дівчину. Вона провела під завалами 248 годин, тобто понад 10 днів. Про це повідомило ВВС.

Алейну Олмез врятували недалеко від епіцентру одного з землетрусів – в турецькій провінції Кахраманмараш. Дівчині вдалося протриматися, хоча вона отримала поранення, а на вулиці була морозна погода.

Рятувальник, який брав участь в пошуковій операції та порятунку Алейни Алі Акдоган сказав, що дівчина виглядала здоровою, коли її дістали.

«Вона відкривала і закривала очі», - сказав він. За його словами, дівчину не одразу вдалося дістати з-під завалів, для цього знадобилося багато часу. Останні години вона перебувала з рятувальниками на зв'язку. Турецькі ЗМІ вже назвали порятунок Алейни справжнім дивом. Вони додали, що на гелікоптері її доставили в лікарню Анкари.

До відома, згідно з інформацією, опублікованою Головним управлінням охорони здоров'я Туреччини, у провінціях у зоні руйнівних землетрусів за 10 днів з дня трагедії народилось аж 4627 дітей. Як повідомляє турецька агенція  Anadolu після 228 годин з моменту землетрусу під завалами у місті Антакья було врятовано жінку та її двоє дітей.  Після надання першої медичної допомоги на місці всіх трьох доправили до лікарні. Через 248 годин після землетрусу знайшли 17-річну Алейну Олмез, яку вдалось врятувати з-під завалів.

Теги: Туреччина землетрус поранення рятувальники

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