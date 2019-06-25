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    Знову батутисти: Україна здобула 19-ту медаль на Європейських іграх

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    Світлана Малькова і Марина Кийко здобули бронзу Європейських ігор - Знову батутисти: Україна здобула 19-ту медаль на Європейських іграх
    Світлана Малькова і Марина Кийко здобули бронзу Європейських ігор
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    Наша команда знову відзначилася в синхронних стрибках

    Другий день поспіль стрибки на батуті приносять Україні медаль ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь). Вчора на другу сходинку п'єдесталу зійшли наші хлопці Антон Давиденко і Микола Просторов, а сьогодні їх срібний почин підтримали у тих же синхронних стрибках, але серед жінок Марина Кийко і Світлана Малькова.

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    Українська пара отримала за свій виступ 48,240 балів, поступившись лише господаркам змагань Анні Ганчаровій і Марії Махаринській (50,230). Бронзу виграли росіянки Ірина Кундюс і Яна Павлова — 48,140 бала.

    32-річна киянка Марина Кийко була бронзовою призеркою Всесвітніх ігор-2013, вигравала медаль такого ж достоїнства на чемпіонаті світу-2014, ставала другою і третьою на чемпіонатах Європи. Вчора марина зупинилася поруч із п’єдесталом Європейських ігор в індивідуальних стрибках. Вона посіла четверте місце.

    28-річна Світлана Малькова з Миколаївщини вигравала бронзу в синхронних стрибках на торішньому Євро, але з іншою партнеркою.

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