Знову батутисти: Україна здобула 19-ту медаль на Європейських іграх



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Світлана Малькова і Марина Кийко здобули бронзу Європейських ігор Скрін-шот

Наша команда знову відзначилася в синхронних стрибках

Другий день поспіль стрибки на батуті приносять Україні медаль ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь). Вчора на другу сходинку п'єдесталу зійшли наші хлопці Антон Давиденко і Микола Просторов, а сьогодні їх срібний почин підтримали у тих же синхронних стрибках, але серед жінок Марина Кийко і Світлана Малькова.

Українська пара отримала за свій виступ 48,240 балів, поступившись лише господаркам змагань Анні Ганчаровій і Марії Махаринській (50,230). Бронзу виграли росіянки Ірина Кундюс і Яна Павлова — 48,140 бала.

32-річна киянка Марина Кийко була бронзовою призеркою Всесвітніх ігор-2013, вигравала медаль такого ж достоїнства на чемпіонаті світу-2014, ставала другою і третьою на чемпіонатах Європи. Вчора марина зупинилася поруч із п’єдесталом Європейських ігор в індивідуальних стрибках. Вона посіла четверте місце.

28-річна Світлана Малькова з Миколаївщини вигравала бронзу в синхронних стрибках на торішньому Євро, але з іншою партнеркою.