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    Україна здобула 18 медаль Європейських ігор

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    Антон Давиденко і Микола Просторов - новоспечені срібні призери Європейських ігор - Україна здобула 18 медаль Європейських ігор
    Антон Давиденко і Микола Просторов - новоспечені срібні призери Європейських ігор
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    Наші спортсмени виграли срібло у синхронних стрибках на батуті

    Збірна України здобула першу медаль третього змагального дня на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

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    У синхронних стрибках на батуті серед чоловіків 22-річний киянин Антон Давиденко і 24-річний Микола Просторов із Херсонщини із сумою балів 51,350 стали другими, поступившись однією десятою полякам Лукашеві Яворскі і Антонові Закревскі. Бронзу виграли французи Аллан Морант і Себастьєн Мартіні (сума — 50,790).

    Зауважимо, що найвищим досягненням у кар’єрі Давиденка досі була бронза торішнього чемпіонату Європи в командній першості.

    Просторов з іншими партнерами у синхронних стрибках був срібним призером Х Всесвітніх ігор-2017 і чемпіонату Європи-2016.

    Це перша медаль представників українських стрибків на батуті на цих Європейських іграх. Зрештою, це й не дивно, адже у цьому виді спорту розіграний перший комплект нагород. Впродовж найближчої години матиме змогу долучитися до земляків Марина Кийко, яка виступатиме в фіналі індивідуальних стрибків.

    Зауважимо, що ця медаль батутистів — уже 18-та для збірної України на Європейських іграх-2019. В активі нашої команди п’ять золотих, сім срібних і шість бронзових нагород. У поточному медальному заліку Україна посідає четверте місце після РФ, Білорусі і Грузії.

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