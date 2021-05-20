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    У смерті Марадони звинуватили сімох осіб

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    Дієго Марадона помер через недбалість медиків - У смерті Марадони звинуватили сімох осіб
    Дієго Марадона помер через недбалість медиків
    Фото з відкритих джерел

    Підозрюваним загрожує покарання в’язницею терміном від 8 до 25 років

    Одразу сімом особам пред'явлено обвинувачення в смерті Дієго Марадони. Їм загрожує від 8 до 25 років ув'язнення. Про це повідомляє іспанська Marca. Генеральна прокуратура міста Сан-Ісідро також попросила суддю у справі заборонити обвинуваченим залишати Аргентину.

    У звіті прокуратури зроблені позначки, що дії медичної бригади, яка займалася здоров'ям Марадони, були неадекватними, недосконалими і божевільними і залишили стан здоров'я пацієнта напризволяще.

    Марадона помер у віці 60 років. Повідомлялося, що він пішов з життя в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. У серці Марадони виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що приводить до збільшення камер серця і має безліч причин. Серце Марадони було в два рази більше звичайного, його зберегли для вивчення.

    Дієго Марадона є найкращим футболістом минулого століття за версією вболівальників.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона
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    У смерті Марадони звинуватили сімох осіб