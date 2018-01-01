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    «Зоря» цікавиться вірменським півзахисником

    Луганський клуб близький до трансферу футболіста
    Послугами 22-річного півзахисника єреванського «Пюніка» Петроса Аветисян цікавиться луганська «Зоря». Петрос Аветисян став одним з лідерів «Пюніка». У цьому сезоні він брав участь у 19-ти матчах у збірній Вірменії до 21 року і в столичній команді. У підсумку, він забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.
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    Петрос Аветисян. Фото:&nbsp;fcbanants.am
    Петрос Аветисян. Фото: fcbanants.am

    Луганський клуб близький до трансферу футболіста

    Послугами 22-річного півзахисника єреванського «Пюніка» Петроса Аветисян цікавиться луганська «Зоря».

    Петрос Аветисян став одним з лідерів «Пюніка». У цьому сезоні він брав участь у 19-ти матчах у збірній Вірменії до 21 року і в столичній команді. У підсумку, він забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.

    Орієнтовна ціна футболіста становить 175 тисяч євро.

    Нагадаємо, що голкіпером «Зорі» цікавиться відразу кілька європейських клубів.

    Джерело: sport.ua

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