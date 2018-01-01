«Зоря» цікавиться вірменським півзахисником
- Сьогодні, 20:53
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Петрос Аветисян. Фото: fcbanants.am
Луганський клуб близький до трансферу футболістаПослугами 22-річного півзахисника єреванського «Пюніка» Петроса Аветисян цікавиться луганська «Зоря».
Петрос Аветисян став одним з лідерів «Пюніка». У цьому сезоні він брав участь у 19-ти матчах у збірній Вірменії до 21 року і в столичній команді. У підсумку, він забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.
Орієнтовна ціна футболіста становить 175 тисяч євро.
Нагадаємо, що голкіпером «Зорі» цікавиться відразу кілька європейських клубів.
Джерело: sport.ua