«Зоря» цікавиться вірменським півзахисником

Луганський клуб близький до трансферу футболіста

Послугами 22-річного півзахисника єреванського «Пюніка» Петроса Аветисян цікавиться луганська «Зоря». Петрос Аветисян став одним з лідерів «Пюніка». У цьому сезоні він брав участь у 19-ти матчах у збірній Вірменії до 21 року і в столичній команді. У підсумку, він забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.