У фокусі «Главкома» колективи, які представляли честь України в осінній частині змагань.

Спортивна редакція «Главкома» продовжує підбивати підсумки першої частини футбольного сезону за участі наших клубів. На черзі – тема виступу наших команд у європейських клубних турнірах. У фокусі нашої уваги колективи, які представляли честь України в осінній частині змагань. «Зоря» Луганськ Ставши

Матч Динамо - Янг Бойз. Фото: Станіслав Груздєв

У фокусі «Главкома» колективи, які представляли честь України в осінній частині змагань.

Спортивна редакція «Главкома» продовжує підбивати підсумки першої частини футбольного сезону за участі наших клубів.

На черзі – тема виступу наших команд у європейських клубних турнірах. У фокусі нашої уваги колективи, які представляли честь України в осінній частині змагань.

«Зоря» Луганськ

Ставши «третьою силою» українського футболу щонайменше за розташуванням у таблиці про ранги за підсумками минулого сезону, луганці проходити кваліфікацію до групового раунду Ліги Європи не мали. У другому за престижністю європейському клубному турнірі «Зорі» дістався, на перший погляд, складний квартет. Суперники в обличчі іспанського «Атлетика», німецької «Герти» та шведського «Естерсунда» виглядали приємними хіба що з точки зору номінальної сили команди зі Швеції (як відомо, врешті саме цей клуб виявився сенсацією групи, вийшовши у наступний раунд...). Варто визнати, що поки із жеребом Луганську у Лізі Європи відверто не щастить. Нагадаємо, що у сезоні-2016/17 в суперниках у «Зорі» були англійський «Манчестер Юнайтед», турецький «Фенербахче» та представник Нідерландів «Феєнорд»...

Втім, паралелей саме з минулим сезоном не уникнути. Перед стартом кампанії-2017/18 «Зоря» втратила кількох важливих виконавців. Мова, в першу чергу, про бразильського захисника Форстера та нігерійського нападника Бонавентуре. Належної якісної (не кількісної) заміни тренерський штаб не отримав... Тому ця «Зоря», нинішнього зразка, однозначно слабша, ніж її «клон» з минулого сезону. Навіть з урахуванням того, що деякі виконавці стали більш досвідченими.

Мабуть, тому з приводу симбіозу гри та результату команди Юрія Вернидуба (розглядаючи ці дві складові разом), варто сказати, що «чорно-білі» подарували українському вболівальнику непогані дарунки, проте вони могли краще, ми ж – були в змозі розраховувати на більше...

Оцінка (тут і далі – від 1 до 5, коли 1 – найгірший бал, 5 – найвище визнання): 3.5

Фото: ФК Зоря

«Шахтар» Донецьк

Як відомо, боротьба за перше місце у таблиці у нашому чемпіонаті має не лише приємні спортивно-іміджеві наслідки, а й цілком конкретний приз у розрізі участі команди-переможця в найбільш престижному європейському клубному турнірі. Мова про те, що чемпіон потрапляє в груповий раунд Ліги чемпіонів напряму – без необхідності проходження двох раундів кваліфікації. Як показує історія, майже завжди наш клуб, який став віце-чемпіоном, повз груповий етап після раундів відбору пролітає, мов та фанера над Парижем…

Коли «помаранчево-чорним», які за підсумками першості-2016/17 стали саме найкращим клубом України, випали англійський «Манчестер Сіті», італійський «Наполі» та згаданий вище «Феєнорд», про шанси «гірників» на вихід з квартету вголос говорили здебільшого ті, хто ставив «Шахтар» на третю сходинку – місце, яке дозволяло продовжити турнірний шлях у Лізі Європи. Мовляв, з урахуванням малої досвідченості молодих виконавців нідерландського клубу, якраз добре «обстріляні» у єврокубках виконавці «Шахтаря» такого візаві обійти зможуть. А от досягти більшого – то стрибнути вище голови...

Стрибати не довелося. Італійський супротивник у реальності виявився не таким страшним, як його малювали, нідерландці очікувано були ледь не статистами, а «блакитний місяць», поки мав мотивацію, грав у футбол іншого, інопланетного рівня... Ключовим виявилося протистояння з «Наполі» у Харкові. Домашня перемога над Неаполем, укупі зі сприятливими обставинами в останньому турі, зробили своє – «гірники» вийшли з украй непростої групи переможцями (хай і на другій позиції, услід за колективом Хосепа Гвардіоли). Так «Шахтар» проводить один з кращих євросезонів у своїй історії, й точно вже зараз найкращий під орудою португальця Паулу Фонсеки.

Оцінка: 5

Фото: ФК Шахтар

«Динамо» Київ

З-поміж трьох наших представників команда Олександра Хацкевича справила найбільш неоднозначне враження. Так, на відміну від колег по цеху, «біло-сині» зуміли взяти першу позицію в своїй групі, а також найбільшу кількість очок у своєму квартеті в порівнянні із «Зорею» та «Шахтарем». Проте сталося це в турнірі, в якому брати участь Київ спочатку, як «планувалося», не мав, й у групі, яка за спортивними можливостями учасників, була однією з найслабших. Врешті, й у вимірі придбання балів для скарбнички України в таблиці коефіцієнтів УЄФА з початку сезону «Шахтар» за «Динамо» заробив, як не крути, більше...

Приводів для оптимізму в «динамівських» шанувальників так само немало, як і... небагато. З одного боку, найбільш титулований клуб Східної Європи відносно безболісно пережив продаж багаторічного лідера Андрія Ярмоленка – без нині гравця німецької «Боруссії» «Динамо» в атаці заграло подекуди навіть краще. Пробіли та проблеми почали виникати на інших позиціях, проте це – тема іншої розмови... Київ продовжує боротьбу за єврокубок, «Динамо» знову дарує Україні футбольну весну – і це завжди добре.

На іншій шальці терезів – невдоволення від багато в чому євросезону проваленого. Так-так, це не протиріччя і не парадокс. Наразі вдалий виступ у Лізі Європи аж ніяк не відміняє факт втрачених можливостей у Лізі чемпіонів. Для команди рівня амбіцій та регалій «Динамо» мірилом є результати саме у найпрестижнішому єврокубку...

Оцінка: 3.5

Фото: Станіслав Груздєв

Максим Салівон, для «Главкома»