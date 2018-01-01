«Зоря» назвала імена всіх спаринг-партнерів на зборі у Туреччині

Луганська команда проведе п'ять матчів та одне спільне тренування

У понеділок, 15 січня, у «Зорі» стартує перший турецький навчально-тренувальний збір. У межах збору, крім щоденних дворазових тренувальних занять, належить ряд спільних тренувань з іншими командами, інформує офіційний сайт клубу. 19 січня команді буде протистояти польський «Лех». 21-го числа луганцям дістався у суперники



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Луганська команда проведе п'ять матчів та одне спільне тренування

У понеділок, 15 січня, у «Зорі» стартує перший турецький навчально-тренувальний збір.

У межах збору, крім щоденних дворазових тренувальних занять, належить ряд спільних тренувань з іншими командами, інформує офіційний сайт клубу.

19 січня команді буде протистояти польський «Лех». 21-го числа луганцям дістався у суперники хорватський футбольний клуб «Динамо» з міста Загреб.

23 січня «Зоря» зустрінеться з узбецьким «Алмаликом».Через два дні на команду чекають одразу дві події. Вранці належить спільне тренування зі ще одним польським футбольним клубом. На цей раз ним стане «Погонь» з міста Щецин.

А ввечері 25 січня луганці зустрінуться з тбіліським «Динамо».

Завершиться збір зустріччю з польської «Аркою» з міста Гдиня 28 січня.

У тренувальному процесі можуть бути зміни.

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Окрім того, «Зоря» продовжила угоду з основним півзахисником.