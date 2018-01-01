«Зоря» не отримувала офіційних запитів щодо трансферу Караваєва

Принаймні генеральний директор луганського клубу про це нічого не знає

«Зоря» не отримувала офіційних запитів щодо трансферу свого півзахисника Олександра Караваєва. Про це повідомив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов. «Я не знаю про це нічого. Офіційних паперів «Зоря» на цей рахунок не отримувала. Команда виходить з відпустки 10 січня», - сказав Рафаїлов.



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Сергій Рафаїлов

Принаймні генеральний директор луганського клубу про це нічого не знає

«Зоря» не отримувала офіційних запитів щодо трансферу свого півзахисника Олександра Караваєва.

Про це повідомив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

«Я не знаю про це нічого. Офіційних паперів «Зоря» на цей рахунок не отримувала. Команда виходить з відпустки 10 січня», - сказав Рафаїлов.

Раніше повідомлялося, що Караваєв може перейти в київське «Динамо», але «Зоря» відмовилася знизити ціну на футболіста для киян.

У поточному сезоні 25-річний хавбек провів 19 матчів у складі «Зорі», в яких забив один гол і зробив три ассисти.

Джерело: sportarena.com