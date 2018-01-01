  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Зоря» не отримувала офіційних запитів щодо трансферу Караваєва

    Принаймні генеральний директор луганського клубу про це нічого не знає
    «Зоря» не отримувала офіційних запитів щодо трансферу свого півзахисника Олександра Караваєва. Про це повідомив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов. «Я не знаю про це нічого. Офіційних паперів «Зоря» на цей рахунок не отримувала. Команда виходить з відпустки 10 січня», - сказав Рафаїлов.
    • Сьогодні, 15:50
    • Розсилка
    Сергій Рафаїлов
    Сергій Рафаїлов

    Принаймні генеральний директор луганського клубу про це нічого не знає

    «Зоря» не отримувала офіційних запитів щодо трансферу свого півзахисника Олександра Караваєва.

    Про це повідомив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

    «Я не знаю про це нічого. Офіційних паперів «Зоря» на цей рахунок не отримувала. Команда виходить з відпустки 10 січня», - сказав Рафаїлов.

    Раніше повідомлялося, що Караваєв може перейти в київське «Динамо», але «Зоря» відмовилася знизити ціну на футболіста для киян.

    У поточному сезоні 25-річний хавбек провів 19 матчів у складі «Зорі», в яких забив один гол і зробив три ассисти.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ