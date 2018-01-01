«Динамо» та «Зоря» ніяк не можуть знайти консенсус щодо трансферу гравця збірної
- Сьогодні, 08:26
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Олександр Караваєв. Фото ФК «Зоря»
Київський і луганський клуби продовжують стояти на своєму у питанні про перехід Караваєва
Київське «Динамо» та луганська «Зоря» ніяк не можуть домовитися про перехід у київський клуб 25-річного півзахисника Олександра Караваєва.
Незважаючи ні на що, «Зоря» відмовляється знизити ціну на гравця.
Непросто домовитися і з самим футболістом, який не горить бажанням залишати «Зорю».
Таким чином, переговори про трансфер зайшли у глухий кут, стверджує zarya.lg.ua.
Нагадаємо, інформація про те, що «Динамо» цікавиться одним з лідерів луганців, з’явилася наприкінці минулого року.
Згодом повідомлялося, що «Динамо» планує підписати Караваєва до початку зимових зборів.
Також є чутки, що Ротань підпише контракт з «Динамо» до літа.