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    «Динамо» та «Зоря» ніяк не можуть знайти консенсус щодо трансферу гравця збірної

    Київський і луганський клуби продовжують стояти на своєму у питанні про перехід Караваєва
    Київське «Динамо» та луганська «Зоря» ніяк не можуть домовитися про перехід у київський клуб 25-річного півзахисника Олександра Караваєва. Незважаючи ні на що, «Зоря» відмовляється знизити ціну на гравця. Непросто домовитися і з самим футболістом, який не горить бажанням залишати «Зорю». Таким
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    Олександр Караваєв. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Олександр Караваєв. Фото ФК «Зоря»

    Київський і луганський клуби продовжують стояти на своєму у питанні про перехід Караваєва

    Київське «Динамо» та луганська «Зоря» ніяк не можуть домовитися про перехід у київський клуб 25-річного півзахисника Олександра Караваєва.

    Незважаючи ні на що, «Зоря» відмовляється знизити ціну на гравця.

    Непросто домовитися і з самим футболістом, який не горить бажанням залишати «Зорю».

    Таким чином, переговори про трансфер зайшли у глухий кут, стверджує zarya.lg.ua.

    Нагадаємо, інформація про те, що «Динамо» цікавиться одним з лідерів луганців, з’явилася наприкінці минулого року.

    Згодом повідомлялося, що «Динамо» планує підписати Караваєва до початку зимових зборів.

    Також є чутки, що Ротань підпише контракт з «Динамо» до літа.

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