«Динамо» та «Зоря» ніяк не можуть знайти консенсус щодо трансферу гравця збірної

Київський і луганський клуби продовжують стояти на своєму у питанні про перехід Караваєва

Київське «Динамо» та луганська «Зоря» ніяк не можуть домовитися про перехід у київський клуб 25-річного півзахисника Олександра Караваєва. Незважаючи ні на що, «Зоря» відмовляється знизити ціну на гравця. Непросто домовитися і з самим футболістом, який не горить бажанням залишати «Зорю». Таким