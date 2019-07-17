«Зоря» підписала контракт з українцем, який виступав у німецькій Бундеслізі



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Гендиректор луганців Сергій Рафаїлов з Владленом Юрченком ФК «Зоря»

Віктор Скрипник кличе гравців з європейським досвідом

Луганська «Зоря» презентувала чергового новачка. Ним став 25-річний півоборонець Владлен Юрченко, останнім клубом якого був данський «Вайле».

Першим професійним клубом Владлена, який народився у Миколаєві, був донецький «Шахтар». За дубль «гірників» Юрченко дебютував у квітні 2010-го року. Потім, узимку 2011-го року був відданий в оренду в «Маріуполь».

27 червня 2014-го року Владлен підписав контракт з німецьким «Байєром» з Леверкузена, за який провів загалом 18 матчів, забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Сезон-2018/2019 Юрченко провів в данському футбольному клубі «Вайле». На його рахунку 19 ігор, три м'ячі і чотири гольові передачі.

Владлен Юрченко свого часу викликався до лав збірних України (U16, U17, U19 і U21). Потрапляв в заявку і в національну збірну країни.

Зауважимо, що трохи раніше новачком «Зорі», яку в це міжсезоння очолив Віктор Скрипник, став ще один гравець з досвідом виступів у німецькому чемпіонаті - Джоель Абу Гана.