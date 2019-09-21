«Зоря» та «Маріуполь» розійшлися миром з двома вилученнями
Маріупольці витіснили «Динамо» на восьме місце турнірної таблиці
«Зоря» (Луганськ) - «Маріуполь» - 0:0
«Зоря»: Шевченко, Вернидуб, Леднєв (Громов, 78), Тимчик, Абу Ханна, Кочергін (Кабаєв, 85), Михайличенко, Іванисеня, Юрченко, Будківський, Русин. Тренер – Віктор Скрипник.
«Маріуполь»: Худжамов, Биков, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев, Мишньов, Чурко, Федорчук, Чех (Тищенко, 81), Корнієнко, Вакула. Тренер – Олександр Бабич.
Попередження: Будківський (6), Тимчик (48), Михайличенко (75) – Федорчук (30, 32)
Вилучення: Будківський (39) – Федорчук (32)
Судді: Балакін – Шудрик, Войтюк, Абдула.
21 вересня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич Арена»
Головні події поєдинку сталися в другій половині першої 45-хвилинки. Спочатку Федорчук блискавично заробив два попередження, залишивши гостей в меншості.
Господарі, які моментами мали незначну ігрову перевагу не встигли з цього скористатися. Арбітр за якісь сім хвилин зрівняв склади, вилучивши Будківського.
До забитих м’ячів справа так і не дійшла. «Зоря» з 11-ма очками піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці, а «Маріуполь» з дев’ятьма витіснив «Динамо» з сьомого місця.
У 9-му турі «Зоря» грає 29 вересня на виїзді проти «Олімпіка», а «Маріуполь» того ж дня приймає вдома «Десну».