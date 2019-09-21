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    «Зоря» та «Маріуполь» розійшлися миром з двома вилученнями

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    &laquo;Зоря&raquo; - &laquo;Маріуполь&raquo;&nbsp; - «Зоря» та «Маріуполь» розійшлися миром з двома вилученнями
    «Зоря» - «Маріуполь» 
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    Маріупольці витіснили «Динамо» на восьме місце турнірної таблиці

    «Зоря» (Луганськ) - «Маріуполь» - 0:0

    «Зоря»: Шевченко, Вернидуб, Леднєв (Громов, 78), Тимчик, Абу Ханна, Кочергін (Кабаєв, 85), Михайличенко, Іванисеня, Юрченко, Будківський, Русин. Тренер – Віктор Скрипник.
    «Маріуполь»: Худжамов, Биков, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев, Мишньов, Чурко, Федорчук, Чех (Тищенко, 81), Корнієнко, Вакула. Тренер – Олександр Бабич.
    Попередження: Будківський (6), Тимчик (48), Михайличенко (75) – Федорчук (30, 32)
    Вилучення: Будківський (39) – Федорчук (32)
    Судді: Балакін – Шудрик, Войтюк, Абдула.
    21 вересня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич Арена» 

    Головні події поєдинку сталися в другій половині першої 45-хвилинки. Спочатку Федорчук блискавично заробив два попередження, залишивши гостей в меншості.

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    Господарі, які моментами мали незначну ігрову перевагу не встигли з цього скористатися. Арбітр за якісь сім хвилин зрівняв склади, вилучивши Будківського.

    До забитих м’ячів справа так і не дійшла. «Зоря» з 11-ма очками піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці, а «Маріуполь» з дев’ятьма витіснив «Динамо» з сьомого місця.

    У 9-му турі «Зоря» грає 29 вересня на виїзді проти «Олімпіка», а «Маріуполь» того ж дня приймає вдома «Десну».

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