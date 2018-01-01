«Зоря» запланувала спаринг з лідером чемпіонату Словаччини
- Сьогодні, 18:10
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Розсилка
Фото: ФК Зоря
Точна дата матчу поки невідома
«Зоря» призначила ще один контрольний поєдинок на зимових зборах в Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.
Спаринг - партнером команди Юрія Вернидуба стане «Спартак» з Трнави, який є лідером вищого дивізіону Словаччини.
Нагадаємо, що головний тренер «Зорі» взяв на турецький збір 28 футболістів.
Раніше повідомлялося, що луганський клуб спробує підписати екс-голкіпера збірної України Дениса Бойка.
Клуб також продовжив контракт із захисником.