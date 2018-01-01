«Зоря» запланувала спаринг з лідером чемпіонату Словаччини

Точна дата матчу поки невідома

«Зоря» призначила ще один контрольний поєдинок на зимових зборах в Туреччині. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан. Спаринг - партнером команди Юрія Вернидуба стане «Спартак» з Трнави, який є лідером вищого дивізіону Словаччини. Нагадаємо, що головний тренер «Зорі» взяв на турецький збір 28 футболістів.