  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Зоря» запланувала спаринг з лідером чемпіонату Словаччини

    Точна дата матчу поки невідома
    «Зоря» призначила ще один контрольний поєдинок на зимових зборах в Туреччині. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан. Спаринг - партнером команди Юрія Вернидуба стане «Спартак» з Трнави, який є лідером вищого дивізіону Словаччини. Нагадаємо, що головний тренер «Зорі» взяв на турецький збір 28 футболістів.
    • Сьогодні, 18:10
    • Розсилка
    Фото: ФК Зоря
    Фото: ФК Зоря

    Точна дата матчу поки невідома

    «Зоря» призначила ще один контрольний поєдинок на зимових зборах в Туреччині.

    Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

    Спаринг - партнером команди Юрія Вернидуба стане «Спартак» з Трнави, який є лідером вищого дивізіону Словаччини.

    Нагадаємо, що головний тренер «Зорі» взяв на турецький збір 28 футболістів.

    Раніше повідомлялося, що луганський клуб спробує підписати екс-голкіпера збірної України Дениса Бойка.

    Клуб також продовжив контракт із захисником.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ