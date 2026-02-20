У 2021 році Богаєвський був чемпіоном Військово-медичної академії імені Кірова з армійського рукопашного бою

Сили оборони знищили окупанта Кирила Богаєвського. Про це повідомляє «Главком».

Спортивні перемоги Богаєвського

Кирило Богаєвський народився у Хабаровську 4 листопада 2002 року, був чемпіоном Санкт-Петербурга з кікбоксингу.

Також у 2021 році був чемпіоном Військово-медичної академії імені Кірова з армійського рукопашного бою.

Ліквідація окупанта Богаєвського

У 2024 році Богаєвський закінчив навчання у Військово-медичній академії імені Кірова. Служив у місті Новоросійську у військовій частині 42091.

Російські пропагандисти повідомляють, що 23-річний окупант був знищений поблизу села Верхня Криниця (Василівський район Запорізької області).

«Поруч вдарив FPV дрон, уламок потрапив у легеню, був важким пораненим, але не вижив», – йдеться у дописі.

Також зазначається, що Богаєвський на фронті був медиком.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.