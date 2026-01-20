Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко

У 2006 році Кириченко викупив аудіовидавництво «Книга вголос», перейменувавши його в «Наш формат»

У віці 57 років помер засновник бренду «Наш Формат» та ГО «Спільнота української реформації» Владислав Кириченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наш формат».

Причиною смерті Кириченка стала онкологічна хвороба.

«Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України», – йдеться у повідомленні.

У 2006 році Владислав Кириченко викупив аудіовидавництво «Книга вголос», яке перейменував на «Наш Формат» фото: Кириченко Владислав/Facebook

Про дату і місце прощання повідомлять згодом.

Як повідомляв «Главком», Владислав Кириченко народився в Горлівці. Закінчивши у 1992 році біологічний факультет МДУ в столиці Росії, він розпочав власний бізнес. У 1997 році заснував біотехтологічне товариство Helicon, яке стало лідером комплексного оснащення лабораторій для молекулярної біології на російському ринку. Проте працював Кириченко у Росії недовго. З 2003 року постійно веде справи в Україні, займається аграрним бізнесом. У 2006 році викупив аудіовидавництво «Книга вголос», перейменувавши його в «Наш формат».

Наразі «Наш Формат» є провідним видавництвом, що спеціалізується на нонфікшн і науково-популярній літературі.