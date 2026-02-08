Головна Світ Політика
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа
фото з відкритих джерел

Попередні спроби президента США діяти таким чином зазнали невдачі

США тиснуть на Україну та Росію, аби вони закінчили війну до літа. Однак у цьому дедлайні немає нічого принципово нового, бо адміністрація Трампа вже виставляла подібні вимоги, але зрештою це ні до чого не призвело. Як інформує «Главком», про це пише NBC News.

Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду рік тому Дональд Трамп неодноразово використовував жорсткі терміни як центральний інструмент у своїх зусиллях покласти край міжнародним конфліктам.

Наприклад, він встановив для ХАМАС терміни відповіді на підтримані США мирні пропозиції в Газі, запровадив двомісячний термін для Ірану для нової ядерної угоди. Для російсько-української війни він визначив кілька потенційних дедлайнів.

Навіть, якщо не брати до уваги від початку абсурдну передвиборчу обіцянку покласти край війні в Україні за 24 годин, в перші тижні президентства команда Трампа говорила про мирну угоду протягом 100 днів після інавгурації Трампа – до травня 2025 року. Відтоді було озвучено ще кілька подібних термінів, одним з останніх був ультиматум підписати мирну угоду до американського Дня подяки – 27 листопада.

Однак Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа, і далі сподіваючись здолати ворога якщо не на полі бою, то спричинивши внутрішній крах супротивника.

Але «час не на боці України», – сказав у неділю Майкл Боцюрків, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради. На його думку, «Зеленський зараз у кутку», бо Трамп більше тиснутиме саме на Україну, намагаючись вкластися в оголошені строки.

«Щоразу, коли війна може обернутися на користь України, наприклад, отримання більшої кількості потужних ракет великої дальності, відбувається телефонна розмова між Трампом і Путіним, і все змінюється», – сказав він.

Із Боцюрківом погоджується Кір Джайлз, старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House. За його словами, адміністрація Трампа вже довела, що вона вкрай неохоче чинить будь-який тиск на Росію, але «має можливість чинити примус на Україну і робила це неодноразово».

На думку Джайлза, війна може закінчитися двома способами: або Україна «дійде до рішення, що вона повинна капітулювати», оскільки життя в її містах стало неможливим; «або на Росію чиниться певний значний тиск, щоб вона припинила війну» на поточній лінії зіткнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив про успішний хід переговорів стосовно мирного врегулювання в Україні. 

Трамп зазначив, що «скоро дещо може відбутися». За словами американського лідера, наразі тривають активні та результативні розмови з представниками України та Росії.

